8 destinos misteriosos alrededor del mundo que todo viajero debería explorar al menos una vez en la vida

Si es amante de los viajes, los enigmas y las aventuras, en esta nota podrá encontrar algunos destinos recomendados para explorar, al menos una vez en la vida, conocidos por estar cargados de misterio e historia.

Estos sitios han fascinado a viajeros durante generaciones gracias a sus secretos aún sin revelar, sus impresionantes arquitecturas y paisajes que parecen sacados de otro planeta. La selección Fue realizada por Aviatur, como una invitación para que los viajeros más curiosos y aventureros los incluyan en su lista de próximos destinos por visitar.

1. Stonehenge, Reino Unido

Este emblemático monumento, ubicado en el sur de Inglaterra, sigue siendo un misterio para arqueólogos y turistas. Rodeado de teorías sobre rituales y observaciones astronómicas, sorprende por el origen y la colocación de sus enormes piedras, algunas traídas desde más de 240 kilómetros.

Por esta razón, es considerado una de las maravillas más intrigantes del mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Turista de pie y mirando a Stonehenge. Foto: Getty Images

2. Machu Picchu, Perú

Su diseño arquitectónico, terrazas, templos y plazas construidas con piedras perfectamente talladas, han hecho de esta ciudadela inca uno de los atractivos más visitados en los Andes peruanos.

Aunque existen diversas teorías sobre su origen, el verdadero propósito de Machu Picchu sigue siendo un misterio: para algunos fue un retiro real, para otros un centro religioso o incluso un enclave militar. Lo cierto es que su imponente ubicación en lo alto de la montaña regala vistas espectaculares, convirtiéndolo en uno de los destinos turísticos más emblemáticos y visitados de Sudamérica.

3. Las Pirámides de Giza, Egipto

Durante milenios, estas pirámides, especialmente la Gran Pirámide de Keops, han cautivado a los viajeros por los detalles de su construcción con bloques de piedra gigantes que desafían la tecnología de la época y que permanecen envueltos en misterio.

Algunos creen que fueron construidas como tumbas para los faraones del antiguo Egipto, sin embargo, hay otras teorías que indican que podrían tener un propósito astronómico.

Las pirámides de Giza se ven desde el Museo Egipcio mientras los turistas visitan el museo, en Giza, Egipto, el 14 de octubre de 2025. Foto: Anadolu via AFP

4. Isla de Pascua, Chile

Famosa por sus enigmáticas estatuas moái, talladas por el pueblo Rapa Nui, la isla despierta asombro por el enorme tamaño y peso de estas figuras, que pueden alcanzar hasta 75 toneladas, y por el misterio de cómo fueron transportadas sin ruedas ni animales de carga.

5. Angkor Wat, Camboya

Construido en el siglo XII, este imponente complejo religioso sorprende por la grandeza de su arquitectura y la precisión de sus tallas. Aunque pasó de ser templo hindú a santuario budista, aún persisten misterios sobre su construcción y la civilización que lo levantó.

6. Petra, Jordania

Conocida como la “ciudad rosa del desierto”, esta antigua ciudad deja sin palabras a sus visitantes gracias a su belleza natural única.

Fue la capital del Reino Nabateo y su ubicación estratégica la convirtió en un importante centro de comercio.

7. Lago Ness, Escocia

8. La ciudad de Teotihuacán, México

También conocida como “la ciudad donde los hombres se convierten en dioses”, esta es una de las zonas arqueológicas más importantes de México, que sorprende con sus imponentes pirámides, así como su Avenida de los Muertos, captando la atención de miles de viajeros cada año.