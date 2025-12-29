Turismo

A 45 minutos de Manizales, la joya escondida para el ecoturismo y para impregnarse de cultura cafetera en estas vacaciones

Este destino es ideal para realizar actividades al aire libre y aprender del proceso cafetero.

Redacción Turismo
29 de diciembre de 2025, 8:10 p. m.
Este es uno de los municipios cafeteros de Caldas
Este es uno de los municipios cafeteros de Caldas Foto: Getty Images

Visitar el Eje Cafetero es una experiencia diferente y única para quienes buscan combinar naturaleza, cultura y aventura, mientras disfrutan de lindos paisajes y degustan una deliciosa taza de café.

Esta región se caracteriza por sus montañas cubiertas de cafetales, sus coloridos pueblos y su ambiente relajado. Recorrer esta zona del país es sumergirse en la tradición cafetera donde es posible aprender sobre todo el proceso del café, desde la siembra hasta la taza, visitando fincas y participando en recorridos guiados.

Tres pueblos coloridos del Eje Cafetero que enamoran con su belleza y atractivos naturales, ideales para visitar en este fin de año

Además, el Eje Cafetero tiene una gran variedad de actividades para todos los gustos, gracias a su variada geografía y biodiversidad que permiten hacer senderismo, actividades de aventura y avistamiento de aves, entre muchos otros planes.

Uno de los departamentos de esta región es Caldas y allí los viajeros se encuentran con una amplia oferta de lugares para conocer. Uno de ellos es Palestina, que después de Manizales y Chinchiná, es el tercer municipio en importancia cafetera.

Palestina Caldas
Palestina tiene una amplia oferta turística para aprovechar si se está de viaje por el Eje Cafetero. Foto: Gobernación de Caldas

Información oficial indica que territorialmente este municipio tiene tres divisiones, una la constituye la zona urbana, localizada sobre una colina; la segunda, la conforma el corregimiento de Arauca, y la tercera es el valle de Santagueda, donde tiene lugar la actividad turística.

Palestina les ofrece a los viajeros una temperatura promedio de 19 grados centígrados y se encuentra a menos de 30 kilómetros de Manizales, capital del departamento.

Cinco planes para hacer en Filandia, pueblo del Eje Cafetero reconocido por la ONU Turismo como uno de los más lindos del mundo

De acuerdo con información de la Gobernación de Caldas, en el municipio se pueden desarrollar actividades como la pesca deportiva, cabalgatas, degustar su gastronomía, descansar, disfrutar del clima cálido y deleitarse con la oferta paisajística en la vereda Santagueda, lugar que se caracteriza por tener diversidad de alojamientos rurales en los que es posible disfrutar en familia en medio de un ambiente tranquilo. Es un territorio ideal para tener contacto con la naturaleza haciendo senderismo y otras actividades al aire libre.

En el casco urbano, uno de los planes es conocer la plaza principal, probar la comida local y visitar tiendas de artesanías. De igual forma, se puede ir al Museo Arqueológico de Palestina (Caldas), ubicado en el segundo piso de la Biblioteca Pública José Hernando Ramírez Arias.

Palestina, Caldas
Palestina es uno de los destinos para visitar en Caldas. Foto: Gobernación de Caldas/API.

Información de la Alcaldía indica que en este espacio se exhiben 700 piezas que pertenecieron a los indígenas Pozos y Quimbayas que tuvieron asiento en esta región. La Biblioteca cuenta con guías para la realización del recorrido por todos los pisos, tiene un lugar para que los niños se diviertan y una gran terraza donde hay un salón para conferencias.

Datos de interés

De acuerdo con información de la Gobernación, estos son algunos datos generales y de interés de este municipio cafetero.

El pueblo cafetero para disfrutar en medio de casas de colores, artesanías, palmas de cera y neblina; una joya imperdible
  • Apelativo: La Colina Iluminada de Caldas
  • Fecha de Fundación: 1.855
  • Municipio desde: 1876
  • Altura: 1.630 metros sobre el nivel del mar
  • Temperatura promedio: 19 grados centígrados
  • Extensión: 11.685 hectáreas
  • Población: 17.310 habitantes
  • Distancia en kilómetros: 27 kilómetros a Manizales

