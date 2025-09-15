Suscribirse

Advierten que Machu Picchu puede perder importante reconocimiento por no solucionar graves problemas

La permanencia de este santuario en el selecto grupo de patrimonios universales está corriendo peligro.

Redacción Turismo
16 de septiembre de 2025, 12:36 a. m.
Machu Picchu; Peru
Machu Picchu es uno de los principales atractivos para visitar en Perú. | Foto: Design Pics Editorial/Universal

En las últimas horas, se dio a conocer una noticia que puede significar un duro golpe para el turismo de Perú. De acuerdo a la información revelada por la organización New7Wonders, el santuario inca de Machu Picchu, reconocido como una de las nuevas siete maravillas del mundo desde 2007, está atravesando uno de sus momentos más complicados en su historia.

La organización emitió un comunicado dirigido al pueblo y al Estado peruano, en la que alertó que la falta de gestión integral, sostenible y coordinada amenaza con debilitar la credibilidad de este santuario, incluso, su permanencia en el selecto grupo de patrimonios universales está corriendo peligro.

Machu Picchu es una de las zonas más reconocidas en Perú.
Machu Picchu es una de las zonas más reconocidas en Perú. | Foto: Getty Images /traumlichtfabrik

Cabe destacar que la preocupante alerta de New7Wonders llega en medio de las crecientes presiones sobre Machu Picchu, que ha venido presentando un deterioro de la experiencia de los turistas.

La organización mencionó varios factores que se han agravado en los últimos años y que afectan la imagen internacional de esta maravilla. Entre esos factores destacan la presión turística sin una buena planificación, altos precios, denuncias de irregularidades en la venta de entradas, dificultades en el transporte para acceder y una falta de coordinación entre las entidades encargadas de la conservación y promoción de este magnífico lugar.

Contexto: Machu Picchu: anuncian cambio en normas para la compra de entradas al santuario inca en Perú

Esto puede provocar un impacto negativo en el turismo

New7Wonders señaló que estos problemas pueden impactar de manera negativa la experiencia del visitante nacional y extranjero, así como la reputación de Perú ante el mundo. Esta organización advirtió que “la permanencia justificable y creíble de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo depende de una acción urgente del Estado peruano”, y recordó que el título obtenido en 2007 no fue un regalo, sino el resultado de una movilización nacional, por ende, ahora requiere de un cuidado especial mediante la adopción de compromisos de preservación y gestión internacionalmente reconocidos.

Comunicado de New7Wonders sobre lo que está sucediendo en Machu Picchu, Perú.
Comunicado de New7Wonders sobre lo que está sucediendo en Machu Picchu, Perú. | Foto: New7Wonders

La organización, que tiene su sede en Zúrich, subrayó que el título entregado al santuario inca implica estándares de manejo y sostenibilidad, como los que tienen cualquier otro patrimonio universal. Dado que no se han tomado acciones claras para dar una rápida solución de los problemas, la entidad advirtió que la credibilidad de la distinción conseguida en 2007 podría verse afectada. “Si no actuamos ya, el riesgo no es solo perder el título, sino dañar para siempre el legado que el Perú aporta a la humanidad”.

