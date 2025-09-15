Advierten que Machu Picchu puede perder importante reconocimiento por no solucionar graves problemas

En las últimas horas, se dio a conocer una noticia que puede significar un duro golpe para el turismo de Perú. De acuerdo a la información revelada por la organización New7Wonders, el santuario inca de Machu Picchu, reconocido como una de las nuevas siete maravillas del mundo desde 2007, está atravesando uno de sus momentos más complicados en su historia.

La organización emitió un comunicado dirigido al pueblo y al Estado peruano, en la que alertó que la falta de gestión integral, sostenible y coordinada amenaza con debilitar la credibilidad de este santuario, incluso, su permanencia en el selecto grupo de patrimonios universales está corriendo peligro.

Machu Picchu es una de las zonas más reconocidas en Perú. | Foto: Getty Images /traumlichtfabrik

Cabe destacar que la preocupante alerta de New7Wonders llega en medio de las crecientes presiones sobre Machu Picchu, que ha venido presentando un deterioro de la experiencia de los turistas.

La organización mencionó varios factores que se han agravado en los últimos años y que afectan la imagen internacional de esta maravilla. Entre esos factores destacan la presión turística sin una buena planificación, altos precios, denuncias de irregularidades en la venta de entradas, dificultades en el transporte para acceder y una falta de coordinación entre las entidades encargadas de la conservación y promoción de este magnífico lugar.

Esto puede provocar un impacto negativo en el turismo

New7Wonders señaló que estos problemas pueden impactar de manera negativa la experiencia del visitante nacional y extranjero, así como la reputación de Perú ante el mundo. Esta organización advirtió que “la permanencia justificable y creíble de Machu Picchu como una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo depende de una acción urgente del Estado peruano”, y recordó que el título obtenido en 2007 no fue un regalo, sino el resultado de una movilización nacional, por ende, ahora requiere de un cuidado especial mediante la adopción de compromisos de preservación y gestión internacionalmente reconocidos.

Comunicado de New7Wonders sobre lo que está sucediendo en Machu Picchu, Perú. | Foto: New7Wonders