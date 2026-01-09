A tan solo 44 kilómetros de Tunja, capital del departamento de Boyacá, hay un nuevo atractivo turístico que ya comienza a captar la atención de los viajeros, no solo por sus imponentes dimensiones, sino también por el proceso creativo que lo hizo posible y la experiencia única que ofrece a quienes deciden visitarlo.

Este nuevo punto de interés, que podría ganar importante reconocimiento por su tamaño, fue inaugurado en el municipio de Sutamarchán, según informó el medio local Boyacá News a través de sus redes sociales.

La obra arte, que fue presentada como un proyecto turístico y ambiental, rinde homenaje a las abejas a través de una imponente representación ubicada a tan solo kilómetro y medio del casco urbano del municipio.

Se trata de un parque temático que invita a propios y turistas a descubrir la importancia de estos insectos como polinizadores y guardianes del ecosistema, integrando naturaleza, educación ambiental y una experiencia diferente en el corazón de Boyacá.

De acuerdo con la misma fuente, la estructura de abeja gigante que promete convertirse en un referente turístico mide cerca de 14 metros de alto y 17 metros de largo, dimensiones que la posicionan como una obra incluso más grande que la registrada en el Guinness World Records en Argentina.

Además, destaca que fue construida con “un nivel de realismo impresionante”. En su interior, los visitantes pueden recorrer un túnel interactivo que conduce a dos miradores panorámicos, desde donde se obtienen vistas privilegiadas de Sutamarchán y de los municipios cercanos, convirtiendo la visita en una experiencia enriquecedora y memorable.

Por otro lado, señala que cuenta con un meliponario, donde se conservan alrededor de 7 u 8 especies de abejas nativas, muchas provenientes de municipios vecinos.

A esto se suma el Hotel de las Abejas, una llamativa estructura hecha con troncos, piedra y concreto, diseñada como hábitat para abejas nativas, solitarias y carpinteras, permitiendo observar su comportamiento natural de forma segura.

La experiencia se complementa con un museo apícola, un espacio interactivo donde las abejas habitan urnas de vidrio que facilitan su libre entrada y salida, y que proyecta convertirse en un valioso archivo histórico de la apicultura en Boyacá y en Colombia, enriqueciendo la visita con conocimiento y conciencia ambiental.

Lo que debe saber para programar su visita a este nuevo atractivo

El parque temático dedicado a las abejas está ubicado exactamente en la vereda Centro, sobre la vía al Volcán y al Cañón, en el municipio de Sutamarchán, un punto de fácil acceso gracias a su vía pavimentada y que, además, ofrece una vista panorámica ideal incluso para disfrutar en horas de la noche.

La imponente estructura puede visitarse en el horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., con un valor de ingreso de $10.000 COP por persona.

Por cada una de sus características y la experiencia que ofrece, este espacio se consolida como un nuevo referente turístico, educativo y ambiental de la provincia de Ricaurte, perfecto para visitar en familia.