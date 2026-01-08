Turismo

A menos de una hora de Bogotá: Estos son los encantos de uno de los pueblos más fríos de Cundinamarca, ideal para el ecoturismo

Está ubicado a 18 kilómetros de la capital del país.

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 6:20 p. m.
Paisajes de La Calera, Cundinamarca
Paisajes de La Calera, Cundinamarca Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de La Calera, Cundinamarca / API

El departamento de Cundinamarca es uno de los destinos turísticos más variados de Colombia. Sus 116 municipios ofrecen a sus visitantes bellos paisajes naturales, historia, cultura y aventura, todo muy cerca de Bogotá.

Entre sus municipios se encuentra La Calera, ubicado en la provincia de Guavio y a 18 kilómetros de Bogotá, lo que representa alrededor de 30 minutos de viaje en automóvil.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca. este municipio es conocido por sus hermosos paisajes, su ambiente rural y su cercanía a Bogotá.

“Situado en la cordillera Oriental, La Calera tiene una altitud de aproximadamente 2.700 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como el embalse de San Rafael, que es una fuente importante de abastecimiento de agua para Bogotá”, agrega la entidad.

Estos son los encantos del municipio con mayor altitud de Cundinamarca, un acogedor destino con gran riqueza natural

Historia

La Gobernación afirma que la historia de La Calera se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas muiscas.

El nombre del municipio hace alusión a una mina de caliza o calera, como se decía antiguamente.

El poblado indígena que se formó en el territorio donde actualmente se ubica la población tenía el nombre de Teusacá, que significa ‘prisión’, según algunos. Por su parte, el escritor Joaquín Acosta Ortegón asegura que Teusacá signica “cercado prestado”.

En materia económica, la principal actividad productiva es la agricultura, destacándose el cultivo de hortalizas, flores y frutales. “La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes. Además, el municipio ha experimentado un crecimiento en el sector turístico, impulsado por su proximidad a Bogotá y sus atractivos naturales”, agrega la Gobernación.

La Calera, Cundinamarca
La Calera, Cundinamarca Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de La Calera, Cundinamarca / API

Sitios de interés

El embalse de San Rafael, considerado como uno de los principales atractivos naturales del municipio, “ofreciendo un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. Este embalse es una fuente importante de abastecimiento de agua para Bogotá y un lugar de recreación para los visitantes”.

Así es uno de los municipios menos poblados de Cundinamarca, un destino perfecto para el ecoturismo a tres horas de Bogotá

“El embalse está rodeado por imponentes montañas y ecosistemas, que con un ambiente cargado de flores coloridas y del verde imponente de las hojas de los árboles, impregnan de magia a uno de los sitios naturales más emblemáticos e importantes que tiene la ciudad”, subraya la Secretaría de Ambiente de Bogotá.

La iglesia de Nuestra Señora del Rosario es otro sitio imperdible y es considerada como una edificación de gran valor histórico y arquitectónico y un símbolo del municipio.

Entre las actividades culturales más destacadas de La Calera se encuentran el Festival del Sol y la Astronomía, el Festival del Patiasao, entre otros.

