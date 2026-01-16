Turismo

A cinco horas de Bogotá: así es el primer parque temático de Dragon Ball en Colombia, un lugar que se ha vuelto viral en redes

El destino que alberga este atractivo cuenta con otros sitios de interés bastante creativos que han captado la atención de los viajeros.

Redacción Turismo
16 de enero de 2026, 6:26 p. m.
Parque temático de Dragon Ball
Parque temático de Dragon Ball Foto: Instagram @kamepark

En Colombia, los parques temáticos se han consolidado como una atractiva manera de despertar el interés de los viajeros, al reflejar la creatividad y el ingenio de los habitantes de cada destino donde están ubicados.

Estos espacios, que reflejan imaginación e identidad local, son escenarios únicos que invitan a vivir aventuras inolvidables, pensadas para todos los gustos y edades, que combinan entretenimiento, cultura y naturaleza.

El pueblo de Casanare que cautiva con su Mirador del Aguacate, un paraíso donde este fruto se convierte en arte culinario

Uno de esos lugares que se ha viralizado en redes sociales es el Kame Park, el primer parque de diversiones inspirado en la legendaria saga animada Dragon Ball, situado en el municipio de Tauramena, Casanare.

Por ello, si tiene planes de viajar a la región de los Llanos Orientales, este espacio temático, que permite sumergirse en el universo de este popular anime, puede ser una parada imperdible para vivir una experiencia diferente y crear recuerdos memorables.

¿Qué es lo que atrae a los viajeros de este parque?

Al llegar a este lugar, los visitantes se encuentran con una recreación auténtica de los escenarios de Dragon Ball, así como esos personajes icónicos que siguen marcando generaciones. Estas estructuras de gran tamaño, están disponible para tomarse las mejores selfies en el parque.

¿Se imagina tomarse fotos con Goku, Vegeta, Majin Buu, Freezar y otras leyendas de la serie? En este atractivo turístico es posible realizar ese sueño de los amantes de la serie japonesa creada por Akira Toriyama.

Entre sus principales atractivos, según destacó Mariana Angulo, cocreadora y gerente del recinto, a Caracol Radio, está Shenlong, el imponente dragón de los deseos que resguarda las esferas, considerado el más grande de América.

También está la nave de Goku, la legendaria casa del maestro Roshi y un rincón especial para honrar a los abuelos escribiendo su nombre en sus paredes.

Con escenarios cuidadosamente recreados, este parque temático dedicado a Dragon Ball se consolida como un atractivo imperdible para los viajeros, despertando la nostalgia y la emoción de quienes crecieron con la saga, y ofreciendo la oportunidad de vivir en la vida real los recuerdos y aventuras de este icónico anime.

Cuatro parques temáticos para visitar en el Eje Cafetero, además del Parque del Café; son encantadores para ir en vacaciones

Otros atractivos imperdibles en Tauramena, Casanare

Tauramena es un excelente destino para los amantes de los deportes extremos, la adrenalina y las experiencias auténticas, pues además de Kame Park, cuenta con otros sitios de interés innovadores como:

  • Parador Villa Antonella - @aguacate_tauramena
  • Mirador Tro-llano - @el_caballo_de_troya_tauramena
  • Parque Temático Tierra de Dios - @arcadenoe_colombia
  • Zona D Extremo - @Restaurante_zonad_co
  • Villa Al Revés - @villa_al_reves
  • Balcones del Cacique - @balconesdelcacique
  • Arcoíris Aventura - @aventuraarcoiris
  • Colina Achagua - @colina_achagua
  • Villa del Río - @villadelriotauramena_col
  • Virtual EcoPark - @Virtual_ecopark
  • Oasis Ecopark - @oasisecopark

Cada uno de estos espacios está diseñado para compartir en familia o con amigos, ofreciendo diversas experiencias que pueden convertir su visita en un viaje inigualable.

