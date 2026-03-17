El pueblo del Casanare que estará de fiesta del 18 al 22 de marzo al ritmo del joropo; queda a una hora de Yopal

Ubicado en la zona suroccidental del departamento de Casanare, a una hora del Aeropuerto Internacional El Alcaraván, en Yopal, se encuentra el municipio de Tauramena, un destino lleno de hermosos atardeceres y un ambiente agradable, que se prepara para celebrar una de sus fiestas más emblemáticas: el Festival Internacional Folclórico del Rodeo.

En el marco de sus 45 años de tradición llanera, este evento regresa con una agenda llena de música, cabalgatas y experiencias de turismo cultural, invitando a propios y visitantes a disfrutar de su programación del 18 al 22 de marzo.

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Durante estos días, Tauramena también se convierte en el escenario ideal para descubrir su diversa oferta de parques, restaurantes temáticos y otros atractivos turísticos que resaltan su riqueza natural, cultural y la creatividad de su gente.

Por eso, si desea unirse a esta fiesta que vibra al ritmo del joropo, a continuación podrá encontrar algunas de las actividades, artistas invitados y sitios de interés para visitar.

Balcones del Cacique en Tauramena, Casanare Foto: Cortesía - Linda Hernández / Revista Semana

Programación y artistas invitados

Según informó la administración municipal a través de sus redes sociales, este año la emoción del motocross llega al XLV Festival Internacional Folclórico del Rodeo, exactamente el domingo 22 de marzo. Este día habrá una jornada llena de adrenalina con la válida promocional de motocross, un evento que reunirá a pilotos de distintas regiones del país en una competencia que combina deporte, cultura y espectáculo.

La actividad inicia a las 9:00 a.m. en la pista Área 51, km 5, vereda El Jagüito, donde profesionales, amateurs, mujeres y niños tendrán la oportunidad de demostrar su talento sobre la pista en la primera válida temática del país, con código de vestimenta inspirado en la cultura llanera.

Por otro lado, se llevarán a cabo cabalgatas por los alrededores del municipio, una travesía ciclística para recorrer senderos naturales, fomentando la actividad física y el contacto con la biodiversidad de la región, mercado campesino, y un espacio conocido como la joropera, en el que se realiza un recorrido musical con artistas locales que interpretan joropo tradicional y fusiones modernas.

En las noches, se desarrollan presentaciones de danzas, cantos y expresiones artísticas de comunidades invitadas de otras regiones de Colombia, reforzando el intercambio cultural en el pueblo.

Entre los artistas invitados se destaca la participación de Alan Ramírez, Natalia Curvelo, Luis Alfonso, Elder Dayán y Walter Silva.

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Atractivos para visitar

El Parador Villa Antonella, también conocido como Mirador del Aguacate, es uno de los primeros lugares que brinda una cálida bienvenida al municipio de Tauramena, ofreciendo atardeceres de ensueño en un campo repleto de cultivo de aguacate y un menú ideal para degustar este fruto de diferentes maneras.

Parador Aguacate Villa Antonella Foto: Cortesía - Linda Hernández / SEMANA

A este pueblo llegan turistas atraídos también por la réplica del Arca de Noé y las Pirámides de Egipto, ambos atractivos situados en el Parque Bíblico Tierra de Dios, sumando a la lista una versión del caballo de Troya, donde se encuentra el Mirador Tro-Llano.

También están los Balcones del Cacique, en la vereda Visinaca; Arcoíris Aventura; Villa del Río, en la vereda Cabañas; el primer parque temático de Dragon Ball en Colombia; restaurante temático Zona D, entre otros.