Estas son las nuevas tarifas para ingresar a los Parques Nacionales Naturales de Colombia este 2026

Desde el 1 de enero de 2026 comenzaron a regir las nuevas tarifas de ingreso a los Parques Nacionales Naturales (PNN) de Colombia. De acuerdo con lo establecido en la Resolución 551 de 19 de diciembre de 2025, este ajuste corresponde a la actualización anual orientada a garantizar la conservación de las áreas protegidas y el fortalecimiento de los servicios brindados a los visitantes.

La entidad explicó que la modificación de las tarifas obedece, además, a los costos relacionados con el mantenimiento de la infraestructura y la ejecución de programas de gestión sostenible dentro de los parques.

El valor a pagar varía dependiendo de varios factores, entre ellos la región, las características de cada área protegida y la oferta turística disponible.

Asimismo, para establecer la nueva tarifa se consideran aspectos como la nacionalidad del visitante, la seguridad pública y la recuperación de los costos y gastos asumidos por la entidad en labores de conservación e inversiones realizadas en el sistema de áreas protegidas. La resolución también señala que los valores se incrementan conforme a la meta de inflación fijada por el Banco de la República, equivalente al 3 %.

En este contexto, para el Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los más visitados del país cada año, se establecieron nuevas tarifas de ingreso que presentan algunos cambios según la temporada.

De acuerdo con dicha medida en temporada baja los colombianos menores de 25 años deberán pagar la suma $ 27.500 pesos, mientras que para los extranjeros (miembros de la Comunidad Andina de Naciones - CAN) residentes en el país y menores de 25 años será de $ 36.500 pesos.

En cambio, en temporada alta, las mismas tarifas se fijaron en $ 30.500 pesos y $ 43.000 pesos, respectivamente.

Para los extranjeros no residentes en Colombia ni miembros de la CAN, la entrada tendrá un costo de $ 81.000 pesos en temporada baja y $ 96.500 pesos en temporada alta. Por otro lado, para los nacidos en Santa Marta, menores de 25 años podrán acceder al parque por $ 13.500 pesos en temporada baja y $ 30.500 pesos en temporada alta. Los mayores de 25 años pagarán $ 18.000 pesos en temporada baja y $ 43.000 en temporada alta.

Otros parques

El Parque de Los Nevados, otro de los más visitados, tendrá un valor de $ 12.500 pesos para colombianos o extranjeros menores de 25 años; de $ 24.500 para aquellos que superen esta edad y $ 68.000 pesos para los extranjeros.

En el caso del Parque Nacional Natural El Cocuy, las tarifas serán de $52.500 y $ 107.000, respectivamente, mientras que el acceso al Parque Nacional Sierra de la Macarena será de $ 28.000, $ 51.500 y $ 78.500 pesos.

La entrada al PNN Chingaza tendrá un costo de $ 24.500 (colombianos y extranjeros residentes menores de 25 años), $ 29.000 (colombianos y extranjeros residentes mayores de 25 años) y $ 78.500 (extranjeros). En el caso del PNN Gorgona estos valores serán de $ 19.500, $ 32.000 y $ 77.500 pesos.

“El pago previsto en esta resolución se efectuará únicamente en los sitios autorizados que cuenten con las condiciones óptimas de infraestructura operacional para realizarlos o a través del pago en línea, cumpliendo los procedimientos de cada área protegida con vocación ecoturística donde existieren”, señala la normativa.