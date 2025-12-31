Satena anuncia acuerdo estratégico para fortalecer su operación, ¿de qué se trata?

La aerolínea estatal Satena anunció un acuerdo estratégico con APG (Airline Promotion Group), una organización internacional especializada en la representación comercial y distribución de aerolíneas en mercados donde estas no cuentan con presencia directa.

De acuerdo con Satena, esta alianza le permitirá fortalecer su distribución comercial internacional, apoyándose en la red global de APG, “que integra agentes especializados, plataformas tecnológicas y canales de venta en distintos países, ampliando así el alcance de su portafolio de rutas y posicionando la marca en mercados internacionales hasta ahora inexplorados”.

“Este acuerdo representa un paso clave en nuestra estrategia de internacionalización. Nos permite proyectar la oferta de Satena más allá de nuestras fronteras, fortalecer la visibilidad de la marca y conectar regiones estratégicas de Colombia con viajeros internacionales”, señaló el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena.

Gracias a esta alianza, la aerolínea podrá ofrecer los boletos de sus rutas a través de una plataforma tecnológica, que “permite poner a disposición tarifas y vuelos previamente convenidos, optimizando la gestión de reservas y ampliando la comercialización de los servicios de Satena en el mercado internacional, especialmente entre clientes extranjeros que hoy no conocen la oferta de la aerolínea”.

Uno de los principales beneficios del acuerdo, según explicó Satena, es la posibilidad de incrementar los ingresos a partir de ventas marginales, apoyándose en la experiencia de APG y en su capacidad para emitir tiquetes a través de los principales sistemas globales de distribución (GDS), como Amadeus, Sabre, Galileo, Abacus y Travelport.

A esto, se suma la opción de negociar e implementar acuerdos de interlínea virtual, “que permitirán crear conectividad con distintos países y aerolíneas, ampliando las oportunidades de venta en agencias internacionales”.

La aerolínea apuesta por una estrategia de internacionalización.

“Como resultado de esta alianza, Satena contará con presencia en más de 100.000 agencias de viajes a nivel global, lo que facilitará el acceso de clientes internacionales a su portafolio de rutas y fortalecerá la visibilidad de la aerolínea en escenarios donde no tiene presencia comercial directa. Esta expansión representa un avance relevante en su estrategia de internacionalización y en su propósito de conectar regiones estratégicas de Colombia con el mundo”, agregó la compañía.

APG, con sede principal en París, Francia, actúa como aliado estratégico de aerolíneas en todo el mundo, “apoyándolas en la expansión de sus ventas, el desarrollo de nuevos mercados y la optimización de sus procesos comerciales internacionales”.

Satena anunció la apertura de la ruta aérea Barranquilla–Riohacha

Recientemente, Satena anunció su llegada a La Guajira con una operación comercial regular que conectará Barranquilla con Riohacha desde inicios 2026. La apertura de esta nueva ruta aérea, se realiza con el propósito de fortalecer la movilidad, el turismo y el desarrollo económico entre estas dos ciudades estratégicas del Caribe colombiano.

Se estima que la ruta comience operaciones a partir del próximo 16 de enero, con tres frecuencias semanales los lunes, miércoles y viernes, en aeronaves ATR 72, equipos de última generación con capacidad para 70 pasajeros.

Estas aeronaves, según explicó la aerolínea a través de un comunicado, están diseñadas para ofrecer mayor eficiencia, confiabilidad y confort en trayectos regionales, permitiendo atender una mayor demanda y facilitar el flujo constante de viajeros entre el Atlántico y La Guajira.

En el marco del lanzamiento, los usuarios podrán encontrar tarifas promocionales disponibles desde $ 154.900 en la venta web y $ 183.220 a través de canales presenciales. Estos descuentos estarán vigentes para compras realizadas del 10 de diciembre de 2025 al 19 de enero de 2026.