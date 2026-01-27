No es casualidad que Santa Marta sea reconocida como la ciudad de las playas paradisíacas en Colombia, pues a lo largo de su litoral se encuentran escenarios naturales que cautivan con su gran belleza, famosos por sus aguas cristalinas, arenas doradas y paisajes que combinan el mar Caribe con la imponente Sierra Nevada.

Una de estas joyas naturales ocultas es la Playa Puerto Luz, un atractivo turístico que se caracteriza por su fácil acceso y por ofrecer un ambiente tranquilo, ideal para el descanso y el disfrute del entorno natural, situado a pocos minutos de El Rodadero.

Este destino es ideal para quienes desean vivir experiencias distintas y salir de lo convencional, pues brinda la posibilidad de disfrutar una aventura única al caminar bajo el mar y explorar el mundo marino desde una perspectiva diferente.

Esta actividad, conocida como Aquatrek, es posible gracias a la combinación de tecnología especializada y al objetivo de acercar a los visitantes al mundo marino sin que sea necesario bucear ni saber nadar, lo que la convierte en una experiencia accesible y segura para todo tipo de público.

Para realizar esta aventura es necesario utilizar un equipo especial que incluye un casco de buceo Sea Trek, una estructura que se apoya sobre los hombros y permite respirar tranquilamente bajo el agua.

Adicionalmente, se caracteriza por ofrecer una visión panorámica casi completa del entorno submarino, facilitando una experiencia cómoda y segura mientras se camina, literalmente, por el fondo del mar, a pocos metros de la orilla.

Lo que más cautiva a los turistas de esta experiencia, especialmente en el mar Caribe, es la posibilidad de sumergirse y encontrarse cara a cara con un espectáculo natural lleno de color y vida.

Bajo el agua, los visitantes pueden observar peces de múltiples tonalidades que se mueven armoniosamente entre las formaciones coralinas, así como estrellas de mar que reposan sobre la arena.

Este contacto cercano con la biodiversidad convierte la actividad en un recuerdo inolvidable y en una forma única de apreciar la riqueza del ecosistema marino en Santa Marta, un destino que cuenta con otros rincones llenos de encanto, como el pequeño pueblo llamado Minca y considerado un santuario para el avistamiento de aves.

Para los amantes de las playas, otros tesoros naturales que son imperdibles en la ciudad son Playa Blanca y el Parque Tayrona, uno de los Parques Nacionales Naturales más importantes de Colombia, conformado por varias bahías y playas que enamoran a sus visitantes a primera vista con sus arenas doradas y aguas cristalinas o color turquesa.