El país asiático al que los colombianos podrán viajar sin visa en 2026

La Cancillería anunció que a partir de este lunes, 26 de enero, entró en vigor un acuerdo entre el Gobierno colombiano y el de Mongolia para la exención de visado de corta estadía.

“El acuerdo permite a los ciudadanos colombianos portadores de pasaporte ordinario y de emergencia ingresar, salir, permanecer y transitar por el territorio de Mongolia sin necesidad de visado, por un período máximo de 90 días calendario. Esta exención aplica exclusivamente para estadías de corta duración y no autoriza el ejercicio de actividades remuneradas”, señaló la entidad.

La exención de visado se aplica a viajes con “fines de turismo, estudios, capacitación, trámites administrativos o judiciales, participación en eventos culturales, académicos o deportivos, actividades de negocios y coberturas periodísticas, siempre que la duración de la estancia no supere los 90 días”.

“La flexibilización del régimen de visados entre Colombia y Mongolia constituye un hito en la relación bilateral, al facilitar el contacto directo entre los ciudadanos de ambos países y contribuir al fortalecimiento de los intercambios turísticos, académicos y comerciales. Asimismo, este avance refleja el interés mutuo por profundizar la cooperación y promover una mayor movilidad internacional en condiciones de confianza y reciprocidad”, subrayó la Cancillería.

Mongolia

Mongolia es un país ubicado en Asia Central, el cual limita con Rusia y China, y tiene una larga historia. Esta nación fue el centro del imperio mongol, uno de los más grandes que han existido.

Actualmente, tiene una de las densidades de población más bajas del mundo y gran parte de su población es de comunidades nómadas que se dedican a la ganadería.

Otro país que eliminó la visa para colombianos

Según informó la Cancillería de Colombia, desde el 19 de diciembre de 2025 entró en vigor el acuerdo de exención de visado para estancias cortas entre Colombia y Belarús, también conocido como Bielorrusia.

Este convenio fue firmado el pasado 9 de abril, una vez culminaron los procedimientos internos de formalización entre la República de Colombia y la de Belarús.

Con este anuncio, el único requisito que deberán cumplir los ciudadanos colombianos para ingresar, permanecer y transitar por el territorio de Belarús será portar un pasaporte ordinario o de emergencia vigente.

De esta manera, podrán recorrer el país con tranquilidad por un período máximo de 90 días calendario. No obstante, esta exención de visa para estancias cortas aplica solamente para viajes de turismo y no autoriza actividades laborales ni académicas.

Esta flexibilización del régimen de visados entre Colombia y Belarús abre nuevas puertas para el intercambio cultural y el encuentro entre viajeros de ambos países, fortaleciendo los lazos bilaterales y, al mismo tiempo, áreas como el comercio en ambas naciones.