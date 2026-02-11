Así es la piscina natural más sorprendente del oriente antioqueño; esconde una imponente cascada de más de 25 metros de altura

A solo 133 kilómetros de Medellín, es decir, un viaje por carretera de menos de 3 horas, es posible encontrar y disfrutar el charco más grande del oriente antioqueño, una maravilla natural que con su belleza y majestuosidad deja sorprendidos a sus visitantes.

Este imponente cuerpo de agua, conocido como la Cascada y Charco La Planta, hace parte de los atractivos imperdibles para visitar en el municipio de San Luis, un territorio que cuenta con una temperatura promedio de 28 grados centígrados y es conocido como la ‘perla verde del oriente’ por ser uno de los pueblos más biodiversos de Antioquia.

El nombre de esta piscina natural, según explica el portal de turismo Antioquia es Mágica, rinde homenaje a la planta hidroeléctrica que estuvo situada allí y que generó la energía para el municipio desde 1959 hasta 1976.

Sin embargo, el encanto que la convierte en una verdadera joya única para explorar actualmente, es que cuenta con un diámetro de 50 metros aproximadamente y 16 metros de profundidad.

Además, de acuerdo con el medio local DiariOriente, la cascada que alberga este charco es una caída de agua de aproximadamente 30 metros que se ubica de manera estratégica en un entorno natural espectacular, donde el Río Dormilón se convierte en otro grande protagonista.

Esta maravilla natural destaca por su imponente tamaño y belleza, cualidades que la han convertido, para muchos, en el charco más grande de esta subregión del departamento. Allí, tanto locales como turistas llegan en busca de una conexión auténtica con la naturaleza en su estado más puro.

¿Cómo visitar este tesoro oculto en San Luis?

El Charco La Planta se encuentra localizado a solo cinco minutos del parque principal del municipio de San Luis, rodeado de abundante naturaleza y un paisaje que crea un escenario como de cuento, ideal para descansar o pasar un momento de esparcimiento tranquilo en familia o con amigos.

No obstante, si después de visitar este charco la intención es continuar descubriendo los encantos de este pintoresco municipio antioqueño, vale la pena destacar que es un territorio reconocido por su red de pozos y cascadas, los cuales también se han convertido en grandes atractivos para los turistas, como:

El Balseadero

El Medio

El Trampolín

Las Piedras

Cada uno de estos lugares atrae, especialmente, a aquellos viajeros que van en busca de aventura y de sentir esa conexión profunda con la naturaleza para desconectarse y descansar un poco de la rutina.