El pueblo colombiano que parece detenido en el tiempo, pero su historia es reciente; está en Antioquia

Entre los tantos atractivos que hacen de Antioquia un destino imperdible en Colombia, existe un pueblo que parece detenido en el tiempo, pero su historia es reciente. Su arquitectura, inspirada en la colonización antioqueña, recrea la estética de los pueblos tradicionales de esta región del país.

Este destino, recomendado para visitar, está ubicado en el suroeste antioqueño y es conocido bajo el nombre de Cauca Viejo; pertenece al territorio de Jericó, Antioquia.

Fue fundado en 1998 por un grupo de familias antioqueñas que compartían una misma visión: crear un espacio de descanso, belleza y conexión con la naturaleza, lejos del ruido de los sitios turísticos más frecuentados.

El sitio cuenta con su propio sitio web y redes sociales, donde se presenta como un pueblo privado de Colombia, localizado a orillas del río Cauca, a 25 kilómetros de la cabecera municipal de Jericó.

Funciona como una urbanización de carácter residencial y turístico, por lo que el ingreso no está abierto al público general. Para visitarlo es necesario contar con una reserva previa, ya sea en su hotel, en alguno de sus restaurantes o en las experiencias turísticas que ofrece el lugar.

A primera vista, Cauca Viejo sorprende con una plaza empedrada con fuente de piedra, bancas y una capilla inspirada en la Basílica de Salamina, Caldas, que se ha convertido en uno de sus lugares más fotografiados.

Además, está compuesto por casas con coloridos balcones, senderos ecológicos, quebradas, miradores al río Cauca y más.

Sin embargo, aunque estos elementos le otorgan la apariencia de un pueblo antiguo, la verdad es que todo responde a una idea detalladamente lograda con construcciones que tienen cerca de 30 años y fueron concebidas para preservar una estética tradicional.

Según información difundida en su sitio web y redes sociales, este pueblo cuenta con alrededor de 190 casas, muchas de ellas con piscinas, jacuzzis y amplios espacios verdes que se convierten en sitios perfectos para quienes buscan descanso y comodidad, sumando a esto un ambiente de calma y armonía.

Su plaza central, que es el punto de encuentro entre los visitantes, se caracteriza por estar rodeada de vegetación, samanes y ceibas que ofrecen sombra natural.

A pocos pasos de este punto de interés se ubican dos fondas tradicionales, espacios que conservan viva la esencia paisa y se integran al ambiente tranquilo del lugar. Adicionalmente, el pueblo incluye instalaciones deportivas, como canchas de tenis, fútbol y otros deportes, que complementan la experiencia de descanso y diversión.