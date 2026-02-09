El pequeño pueblo antioqueño de clima cálido y hermosos paisajes, un destino que enamora, a dos horas de Medellín

El departamento de Antioquia se encuentra integrado por nueve subregiones. Una de ellas es la suroeste, una de los más importantes y a la que pertenece el municipio de Hispania, ubicado a 97 kilómetros de Medellín, a dos horas y 30 de trayecto en vehículo.

Esta población de cerca de 5.000 habitantes está rodeada por las montañas del suroeste del departamento, a una altura de 1.000 metros sobre el nivel del mar, aspecto que le confiere un clima fresco, según información de la Gobernación de Antioquia.

Su economía está centrada en la agricultura y se destacan productos como la panela y el café.

El símbolo del Hispania, cuyo nombre es en honor a los españoles, es el samán. “El municipio posee un parque principal muy atractivo por la mezcla de su arquitectura tradicional con majestuosos árboles samanes, símbolo turístico de la localidad”, agrega la entidad.

En el parque principal de Hispania, Antioquia, se encuentra el árbol samán de Guacarí Foto: TikTok/numismaker - Getty Images

Historia

De acuerdo con la Gobernación, los primeros pobladores del territorio en el que se encuentra el municipio eran indígenas pertenecientes a las tribus caramantas y xhamíes. Posteriormente, el primer poblado tomó el nombre de La Bodega, refiriéndose al lugar donde los arrieros descargaban las pertenencias y se detenían a descansar.

Ya en el siglo XX, exactamente en 1925, Hispania fue fundado por los Alejo Sierra, Teodosio Correa y Tulio Jaramillo Escobar, entre otros. Inicialmente, fue corregimiento del municipio de Betania. Décadas más tarde, en 1984, fue erigido como municipio.

Sitios de interés

Entre sus principales atractivos, Antioquia Travel destaca el Alto de la Cruz. Este cerro está ubicado a un kilómetro de casco urbano y es considerado un lugar ideal para realizar senderismo, disfrutar de los hermosos paisajes que ofrece, respirar aire puro, conectar con la naturaleza y peregrinación.

Otro lugar relevante es el Camino del Café. Es un estadero con restaurante, hospedaje y espacios de esparcimiento, el cual encuentra ubicado sobre la zona urbana del municipio.

Charcos del Río Pedral es otro lugar imperdible. “Es una piscina natural ubicada en la Vereda Chaverra, un lugar rodeado de naturaleza, zonas verdes, espacios para compartir en familia, descansar y disfrutar de la naturaleza”, señala Antioquia Travel.

Los charcos Chapartó también son destacados. “Conectan con varias quebradas y están rodeados de diversa vegetación. Es un excelente lugar para refrescarse con un baño y disfrutar de la naturaleza”, agrega la publicación.

En materia cultural, entre las principales festividades se encuentran fiesta de la Virgen del Carmen, las fiestas del Samán, el Encuentro Regional Danza y Chirimía, la Fiesta de Música Guasca, la Navidad Solidaria y el festival de las Rosas.