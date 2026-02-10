Turismo

El encantador pueblo del Caribe colombiano reconocido por su arquitectura y su rica historia

Está ubicado a 33 kilómetros de Santa Marta.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 6:57 p. m.
Ciénaga, una de las poblaciones que vale la pena conocer en Magdalena.
Ciénaga, una de las poblaciones que vale la pena conocer en Magdalena. Foto: YouTube @ItinerantLawyer

El departamento del Magdalena es uno de los destinos turísticos más atractivos del Caribe colombiano.

Uno de sus 30 municipios es Ciénaga, el segundo más poblado del departamento y uno de los 18 considerados como patrimonio en Colombia.

Esta población, que fue fundada en 1750, es destacada por su riqueza arquitectónica y la convergencia de diferentes estilos en sus construcciones.

En 1867, tras reconocerse oficialmente como municipio, adquirió relevancia regional por el cultivo de tabaco, según señaló la Red Turística de Pueblos Patrimonio.

Turismo

Así es el pueblo antioqueño que le celebra fiesta a las frutas; destino de gran belleza natural, ideal para unos días de descanso

Turismo

Tres tonos de ropa que le ayudan a ahorrar espacio a la hora de empacar la maleta; son fáciles de combinar

Turismo

El pueblo de Cundinamarca reconocido por sus paisajes montañosos y clima templado, ideal para la aventura

Turismo

No es Barichara: el encantador pueblo santandereano de estilo colonial que enamora con sus quebradas y montañas

Turismo

Tips clave para alistar el equipaje: esto es lo que más inquieta a los viajeros

Turismo

El pueblo colombiano que parece detenido en el tiempo, pero su historia es reciente; está en Antioquia

Turismo

Entre caminos rurales, montañas y cafetales, el destino vallecaucano ideal para el turismo de naturaleza a tres horas de Cali

Turismo

Así es uno de los pueblos más antiguos de Antioquia, una “joya histórica” e ideal para los amantes de la aventura

Turismo

El pueblo santandereano cuyo nombre significa ‘jardín del sol’, un encantador e histórico destino perfecto para el ecoturismo

Turismo

El pueblo más antiguo y turístico del Quindío se renueva, pero no cambiará su esencia arquitectónica; así lo hará

Posteriormente, entre los años 1891 y 1965, de acuerdo con esta publicación, experimentó una etapa de prosperidad económica gracias al auge del cultivo de banano que, a su vez, permitió la llegada de un considerable número de inmigrantes europeos.

El pueblo patrimonio de Colombia para visitar cerca de Bogotá; está lleno de historia, belleza colonial y lindos paisajes

A Ciénaga también se le conoce como la capital del realismo mágico por su relación con el nobel Gabriel García Márquez. Algunos aseguran que se inspiró en esta población para escribir obras como Cien años de Soledad.

Sitios de interés

La Red Turística destacó entre los sitios de interés del municipio varias edificaciones emblemáticas construidas durante la primera mitad del siglo XX.

Una de las más representativas es la Casa Morelli, declarada Monumento Nacional en 1994 y actualmente reconocida como Bien de Interés Cultural (BIC) por su relevancia histórica y estética.

Otro lugar destacado es el templete municipal, el cual está inspirado en los templos romanos y se ubica en la plaza del Centenario.

El deceso se registró en el municipio de Ciénaga, Magdalena.
Ciénaga, Magdalena. Foto: A.P.I

El palacio municipal también aparece como un sitio de interés. Es reconocido por su arquitectura republicana.

Además de su valor arquitectónico, Ciénaga ofrece a los visitantes diversas actividades en sus alrededores. Uno de los sitios más llamativos es el complejo de termales El Volcán, ubicado en el corregimiento de Córdoba, a tan solo 800 metros del río del mismo nombre.

Estas aguas termales, conocidas popularmente por sus propiedades medicinales y terapéuticas, constituyen un lugar ideal para el descanso y el contacto con la naturaleza.

La joya natural de Santa Marta, a solo unos minutos de El Rodadero, donde es posible caminar bajo el mar

A poca distancia de allí se encuentra otro de los tesoros naturales de la región: la Ciénaga Grande de Santa Marta, un extenso humedal que ha sido reconocido por su importancia ecológica a nivel internacional. En 1998 fue declarado Sitio Ramsar, y en 2000, la Unesco lo incluyó como Reserva de la Biosfera. Este ecosistema es hábitat de numerosas especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas.

Los turistas que visitan la ciénaga tienen la posibilidad de realizar actividades como el avistamiento de aves, navegar entre manglares, recorrer las desembocaduras de ríos y quebradas que descienden desde la Sierra Nevada de Santa Marta y conocer las siete comunidades ribereñas asentadas en sus alrededores.

Más de Turismo

Ciénaga, una de las poblaciones que vale la pena conocer en Magdalena

El encantador pueblo del Caribe colombiano reconocido por su arquitectura y su rica historia

Sopetrán, Antioquia

Así es el pueblo antioqueño que le celebra fiesta a las frutas; destino de gran belleza natural, ideal para unos días de descanso

equipaje de frío

Tres tonos de ropa que le ayudan a ahorrar espacio a la hora de empacar la maleta; son fáciles de combinar

Chipaque, Cundinamarca invita a un fin de semana con muestras culturales y luces navideñas.

El pueblo de Cundinamarca reconocido por sus paisajes montañosos y clima templado, ideal para la aventura

Simacota, Santander

No es Barichara: el encantador pueblo santandereano de estilo colonial que enamora con sus quebradas y montañas

Turista preparando su equipaje

Tips clave para alistar el equipaje: esto es lo que más inquieta a los viajeros

Atractivos de Colombia

El pueblo colombiano que parece detenido en el tiempo, pero su historia es reciente; está en Antioquia

Alcalá, Valle del Cauca

Entre caminos rurales, montañas y cafetales, el destino vallecaucano ideal para el turismo de naturaleza a tres horas de Cali

Archivo Semana

Turismo cultural: el nuevo festival que llega a Bogotá y combina música, arte y gastronomía

Remedios

Así es uno de los pueblos más antiguos de Antioquia, una “joya histórica” e ideal para los amantes de la aventura

Noticias Destacadas