El pueblo patrimonio de Colombia para visitar cerca de Bogotá; está lleno de historia, belleza colonial y lindos paisajes

Llega la temporada de vacaciones y los colombianos toman decisiones en torno a los destinos que escogerán para pasar unos días de descanso y Cundinamarca se perfila como una buena opción para conocer.

En este departamento las opciones de lugares para conocer son múltiples, pues es una región rica en historia, naturaleza y cultura, todo a poca distancia de Bogotá, que también se ha consolidado como uno de los destinos más importantes para visitar en Colombia.

En Cundinamarca hay montañas y páramos, cascadas, ríos y lagunas para los más aventureros, pero también encantos cuturales e históricos para quienes disfrutan de planes más tranquilos. En esta línea son varios los pueblos que se pueden conocer cerca de la capital del país y uno de ellos es Guaduas, que hace parte del selecto grupo de poblaciones patrimonio de Colombia y fue la cuna de Policarpa Salavarrieta.

Guaduas hace parte de la red de Pueblos Patrimonio de Colombia. | Foto: Getty Images

Se dice que su estructura arquitectónica habla de la historia del país y los datos históricos indican que su fundación se dio en 1572 sobre el antiguo Camino Real que desde Honda conducía entonces a Santa Fe. Fue centro del laborioso trabajo que enmarcó a la Expedición Botánica y su centro histórico fue declarado Monumento Nacional en 1959, hoy Bien de Interés Cultura (BIC).

Con una temperatura promedio de 24 grados centígrados, según información de la Red Turística de Pueblos Patrimonio, en este pueblo se puede admirar su estructura urbana y sus construcciones coloniales que dejan en evidencia la influencia de la arquitectura española.

Allí los viajeros se encuentran con diversos atractivos como la Plaza de la Constitución, la Catedral de San Miguel Arcángel, el Convento de la Soledad (donde actualmente funciona la Alcaldía), la Casa de La Pola (declarada Monumento Nacional) y el Patio del Moro o Museo de Artes y Tradiciones, indica el sitio web Pueblos Patrimonio.

Guaduas es uno de los destinos imperdibles para viajar cerca de Bogotá. | Foto: Getty Images

Encantos naturales

Además de todo lo que hay para admirar en su centro histórico, en los alrededores de este pueblo también existen encantos que vale la pena conocer. Por ejemplo, está la Piedra Capira, un mirador que permite admirar gran parte de la región con una vista sobre el valle del río grande de La Magdalena. En días despejados se aprecian los nevados del Ruiz, Santa Isabel y del Tolima.

También está el Camilo Real, reconocido por haber sido la vía de acceso más importante en épocas de la colonia e inicios de la república, siendo la Villa de Guaduas un paso obligado y sitio de descanso. Aún se conservan en buen estado gran parte de los tramos empedrados por los que transitaron personajes como José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas.