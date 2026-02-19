Turismo

El pueblo antioqueño que antes se llamaba “Nuestra Señora de las Nieves de Sacaojal”, un lugar de hermosos atardeceres

Es un destino conocido por su amplia biodiversidad de climas, alturas e industrias.

Redacción Turismo
19 de febrero de 2026, 7:37 a. m.
Así es Olaya, Antioquia
Así es Olaya, Antioquia Foto: Crédito - Facebook: Alcaldia Olaya / API

A solo 72.8 kilómetros de Medellín, es decir, un viaje de aproximadamente 2 horas y 20 minutos por carretera, en la subregión de occidente de Antioquia, se encuentra un pueblo que enamora a sus visitantes con sus hermosos atardeceres y paisajes.

Este destino, conocido por su amplia biodiversidad de climas, alturas e industrias, es Olaya, un territorio que sus inicios fue habitado por mestizos y mulatos procedentes de la ciudad de Santa Fe de Antioquia, quienes llegaron en busca de tierras aptas para el cultivo del tabaco, explica la Gobernación del departamento en su página web.

Para el año 1773 se presenta la fundación del poblado, época en la que tomó el nombre de “Nuestra Señora de las Nieves de Sacaojal”. No obstante, a lo largo de su historia ha sido denominado de diferentes maneras.

En 1851 este municipio era conocido bajo el nombre de "Cantón de Sopetrán", también se llamó "Sacaojal" por allá en 1855 , y posteriormente Sucre. Era un poblado que competía con otro vecino por el honor de ser la cabecera municipal de todo el territorio, objetivo que se cumplió mediante Ordenanza No. 41 del 14 de mayo de 1936 , tiempo en el que Olaya tomó la condición de cabecera municipal.

Su nombre actual fue elegido en honor al expresidente Enrique Olaya Herrera; sin embargo, sus habitantes lo han bautizado con un apelativo que describe su gran belleza, como la “tierra mágica de atardeceres y montañas”, un reconocimiento a los paisajes que lo adornan y a las vistas espectaculares que regala a quienes lo visitan.

Olaya, Antioquia
Aviso turístico de Olaya, Antioquia Foto: Crédito - Facebook: Alcaldia Olaya / API

Aunque el turismo en el municipio aún se encuentra en proceso de desarrollo —en parte porque su cabecera es una de las más pequeñas de Antioquia—, llegar hasta allí es descubrir un territorio de contrastes naturales únicos.

Allí, los viajeros pueden apreciar una extraordinaria biodiversidad de climas, alturas e industrias: altimetrías que parten desde los 425 metros sobre el nivel del mar, con su característico bosque seco tropical, y ascienden hasta superar los 3.000 metros sobre el nivel del mar, donde emergen imponentes ecosistemas de páramo que completan una experiencia paisajística inolvidable.

Entre sus lugares más recomendados para visitar, de acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica, se destaca la Parroquia Nuestra Señora de las Nieves, un templo construido a mediados de 1612, que se erigió el 29 de mayo de 1773 como parroquia.

Muy cerca a este templo también está el Parque Sucre, rodeado por otras icónicas construcciones que representan parte de la identidad del municipio. Además, se encuentra el Puente José María Villa, que comunica al municipio con Santa Fe de Antioquia pasando encima del famoso río Cauca.

