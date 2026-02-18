Turismo

A dos horas de Medellín, el destino perfecto para los deportes extremos y para vivir la magia de la naturaleza

Este destino tiene una amplia oferta natural e hídrica.

Redacción Turismo
18 de febrero de 2026, 7:41 a. m.
Las fuentes hídricas son uno de los principales atractivos de Alejandría. (Foto de referencia).
Las fuentes hídricas son uno de los principales atractivos de Alejandría. (Foto de referencia).

El oriente antioqueño se caracteriza por ser una de las zonas más prósperas y atractivas de este departamento. Sus tierras producen frutas, verduras y hortalizas que son comercializadas al por mayor en diferentes centros de distribución del país.

El portal Turismo Antioquia Travel indica que su historia está muy ligada con el proceso de independencia de Colombia. Por ejemplo, en Rionegro se firmó la Constitución de 1863, que dio origen a los Estados Unidos de Colombia, y en Concepción, nació el general José María Córdova, prócer de la independencia.

Este es un territorio en el que abundan los embalses y, por lo tanto, un lugar ideal para practicar deportes acuáticos o visitar destinos turísticos como Guatapé, San Rafael, San Carlos, Cocorná y el cañón del Río Claro, entre otros atractivos.

Allí también se encuentra Alejandría, un pequeño destino ubicado a dos horas y media de Medellín, el cual se dice que tiene un alto potencial gracias a sus múltiples atractivos naturales y culturales, según indica información del portal oficial Corregimientos de Antioquia.

Cascada
Las fuentes de agua son uno de los grandes atractivos en Alejandría, Antioquia. (Foto de referencia).

Se le conoce como la ‘perla del Nare’ y en sus tierras los viajeros pueden disfrutar la verdadera magia de lo natural, pues es un destino rodeado de montañas y con una gran riqueza hídrica que lo hace ideal para los amantes de los deportes extremos y de aventura. Es perfecto para quienes aman la adrenalina y les gusta vivir nuevas experiencias.

Estos son los encantos de uno de los municipios más pequeños de Antioquia; tiene varios pisos térmicos y nombre de presidente

Su gastronomía, su gente simpática, sus festividades y su clima hacen de este destino un lugar imperdible para visitar si se está de viaje por Antioquia.

En la lista de encantos para visitar en este municipio antioqueño se encuentran, entre otros: Balneario Nudillales, Puente de Cirpes, Puente del Purgatorio, Termales de Roca, Cascada Vela de Novia, Alto de Cruces y Salto de la Sabina.

Alejandría, Antioquia
Balneario Nudillales en Alejandría, Antioquia Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía de Alejandría

Un poco de historia

Corregimientos de Antioquia indica que las tierras donde se ubica este pueblo estuvieron originalmente pobladas antes de la época colonial por diversos grupos y etnias indígenas, principalmente los Tahamíes. El caserío Nudillales, como se le conoció originalmente, fue fundado por don Alejandro Osorio, doña Procesa Delgado, don Salvador Córdoba y don Clímaco Jaramillo en 1886. En 1889 se le otorgó la categoría de corregimiento del municipio de Guatapé por medio del acuerdo del 20 de febrero del mismo año.

Contrario a lo que sucedió con casi todos los municipios de Antioquia, creados por órdenes emanadas de entidades departamentales, esta población fue creada por decreto presidencial desde Bogotá debido a las condiciones políticas de la época.

El entonces presidente de Colombia, general Rafael Reyes, había terminado con las asambleas departamentales y los habitantes de Alejandría enviaron su solicitud para convertirse en municipio. Reyes accedió a las peticiones y, mediante decreto 304 de marzo de 1907, creó el municipio de Alejandría.

