Turismo

El municipio del Valle que cautiva con su exquisita oferta gastronómica y tradición musical; está a menos de una hora de Cali

Este destino hace parte de la red de pueblos mágicos del Valle del Cauca, un paraíso escondido entre montañas.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
4 de febrero de 2026, 4:12 p. m.
Platos típicos de Colombia.
Platos típicos de Colombia. Foto: Getty Images

En el suroeste colombiano, el Valle del Cauca se ha posicionado como un destino turístico de gran interés entre los viajeros, gracias a su programa de “Pueblos Mágicos”, una iniciativa que resalta los atractivos culturales, naturales y gastronómicos de municipios emblemáticos del departamento.

Dentro de esta red de pueblos llenos de encanto, se encuentra el municipio de Ginebra, ubicado en el centro del departamento, a 40 kilómetros al noreste de Santiago de Cali, la capital, lo que representa un viaje por carretera de menos de 1 hora.

Con guías perrunos, el municipio de Antioquia invita a vivir una aventura inolvidable entre charcos cerca de Medellín

Uno de los principales atractivos de este mágico destino del Valle es su exquisita oferta gastronómica, ganado reconocimiento a nivel internacional por su sancocho de gallina, por la producción de uva isabella, el arroz atollao y las tostadas de plátano en salsa criolla, entre otras delicias.

Además, también es un lugar que cautiva por su tradición musical, convirtiéndose cada año en el escenario del tradicional Festival del Mono Núñez, declarado en 2003 como Patrimonio Cultural de la Nación. Esta celebración, que generalmente se lleva a cabo en junio, está constituida como el evento de música andina más importante del país.

Turismo

Los planes de Tuluá para convertirse en destino turístico local y regional; así se transforma el llamado ‘corazón del Valle’

Turismo

El pueblo colombiano con un camino real que es monumento nacional: un histórico lugar para conocer en Santander

Turismo

El pueblo de Risaralda, conocido como el ‘manantial de occidente’, un destino de bellos paisajes e ideal para el ecoturismo

Turismo

A dos horas de Cali: el encantador destino conocido como la “Suiza de Colombia”, una joya que enamora con sus lindos paisajes

Turismo

Con guías perrunos, el municipio de Antioquia invita a vivir una aventura inolvidable entre charcos cerca de Medellín

Turismo

Temporada de avistamiento de aves en el Valle del Cauca: destinos recomendados para vivir esta experiencia

Turismo

El pueblo de Boyacá que tiene más de cuatro siglos de historia y es reconocido por sus múltiples atractivos

Turismo

Estos son los encantos del pueblo del Valle del Cauca con mayor altitud, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Nación

En menos de 24 horas se daría la extradición de alias Pipe Tuluá, jefe de La Inmaculada

Turismo

A solo 3 horas de Cali: las dos joyas naturales del Valle que ofrecen un oasis de descanso entre piscinas naturales de ensueño

Un tour gastronómico y musical imperdible

Para degustar la riqueza de la cocina tradicional vallecaucana, los visitantes pueden encontrar en Ginebra una variada oferta de restaurantes y establecimientos gastronómicos, que se han consolidado como uno de los principales atractivos turísticos del municipio y un punto clave de su identidad cultural.

Así, entre las experiencias imperdibles para quienes visitan este rincón del Valle del Cauca, resulta casi obligatorio degustar un auténtico sancocho y, por supuesto, ser parte del tradicional Festival del Mono Núñez.

Ginebra, Valle del Cauca
Monumento a La Bandola Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Ginebra Valle Del Cauca / API

No obstante, en el sitio denominado Puente Rojo, los visitantes de Ginebra también pueden encontrar otros atractivos únicos como balnearios; el puente natural de piedra, Puente Piedra, la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario; la Hacienda la Esmeralda: y casas del período republicano ubicadas en el piedemonte.

Estas construcciones son conocidas por conservar la disposición de las casas coloniales del departamento, invitando a los viajeros a conocer más sobre su historia y cultura a través de auténticos viajes al pasado.

El pequeño destino boyacense rodeado de lagunas, perfecto para hacer senderismo y avistamiento de aves

Por último, la oferta de atractivos turísticos se amplía con espacios que refuerzan la identidad cultural y musical del municipio, como el Parque Jardín Botánico Musical, un lugar que integra naturaleza, arte y tradición.

A ello se suma el emblemático monumento a La Bandola, símbolo del legado musical de la región y punto de referencia obligado para quienes desean comprender la importancia de este instrumento en la historia y el folclor local.

Más de Turismo

Municipio de Tuluá (Valle del Cauca)

Los planes de Tuluá para convertirse en destino turístico local y regional; así se transforma el llamado ‘corazón del Valle’

Sancocho

El municipio del Valle que cautiva con su exquisita oferta gastronómica y tradición musical; está a menos de una hora de Cali

Camino de lengerke

El pueblo colombiano con un camino real que es monumento nacional: un histórico lugar para conocer en Santander

Belén de Umbría.

El pueblo de Risaralda, conocido como el ‘manantial de occidente’, un destino de bellos paisajes e ideal para el ecoturismo

Calima-El Darién

A dos horas de Cali: el encantador destino conocido como la “Suiza de Colombia”, una joya que enamora con sus lindos paisajes

San Rafael, Antioquia

Con guías perrunos, el municipio de Antioquia invita a vivir una aventura inolvidable entre charcos cerca de Medellín

Cali se consolida como referente nacional en el avistamiento de aves, símbolo de la riqueza natural que inspira la Semana de la Biodiversidad.

Temporada de avistamiento de aves en el Valle del Cauca: destinos recomendados para vivir esta experiencia

Turmequé

El pueblo de Boyacá que tiene más de cuatro siglos de historia y es reconocido por sus múltiples atractivos

El Cairo, en el Valle del Cauca y sus encantos

Estos son los encantos del pueblo del Valle del Cauca con mayor altitud, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Guatapé, Antioquia

¿Qué hacer durante un día en Guatapé, el pueblo antioqueño que encanta con sus zócalos y mil colores, que parece sacado de un cuento?

Noticias Destacadas