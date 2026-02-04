El municipio del Valle que cautiva con su exquisita oferta gastronómica y tradición musical; está a menos de una hora de Cali

En el suroeste colombiano, el Valle del Cauca se ha posicionado como un destino turístico de gran interés entre los viajeros, gracias a su programa de “Pueblos Mágicos”, una iniciativa que resalta los atractivos culturales, naturales y gastronómicos de municipios emblemáticos del departamento.

Dentro de esta red de pueblos llenos de encanto, se encuentra el municipio de Ginebra, ubicado en el centro del departamento, a 40 kilómetros al noreste de Santiago de Cali, la capital, lo que representa un viaje por carretera de menos de 1 hora.

Uno de los principales atractivos de este mágico destino del Valle es su exquisita oferta gastronómica, ganado reconocimiento a nivel internacional por su sancocho de gallina, por la producción de uva isabella, el arroz atollao y las tostadas de plátano en salsa criolla, entre otras delicias.

Además, también es un lugar que cautiva por su tradición musical, convirtiéndose cada año en el escenario del tradicional Festival del Mono Núñez, declarado en 2003 como Patrimonio Cultural de la Nación. Esta celebración, que generalmente se lleva a cabo en junio, está constituida como el evento de música andina más importante del país.

Un tour gastronómico y musical imperdible

Para degustar la riqueza de la cocina tradicional vallecaucana, los visitantes pueden encontrar en Ginebra una variada oferta de restaurantes y establecimientos gastronómicos, que se han consolidado como uno de los principales atractivos turísticos del municipio y un punto clave de su identidad cultural.

Así, entre las experiencias imperdibles para quienes visitan este rincón del Valle del Cauca, resulta casi obligatorio degustar un auténtico sancocho y, por supuesto, ser parte del tradicional Festival del Mono Núñez.

Monumento a La Bandola Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Ginebra Valle Del Cauca / API

No obstante, en el sitio denominado Puente Rojo, los visitantes de Ginebra también pueden encontrar otros atractivos únicos como balnearios; el puente natural de piedra, Puente Piedra, la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario; la Hacienda la Esmeralda: y casas del período republicano ubicadas en el piedemonte.

Estas construcciones son conocidas por conservar la disposición de las casas coloniales del departamento, invitando a los viajeros a conocer más sobre su historia y cultura a través de auténticos viajes al pasado.

Por último, la oferta de atractivos turísticos se amplía con espacios que refuerzan la identidad cultural y musical del municipio, como el Parque Jardín Botánico Musical, un lugar que integra naturaleza, arte y tradición.

A ello se suma el emblemático monumento a La Bandola, símbolo del legado musical de la región y punto de referencia obligado para quienes desean comprender la importancia de este instrumento en la historia y el folclor local.