Tres pueblos del Valle del Cauca para visitar en los próximos puentes festivos

El departamento del Valle del Cauca es considerado como uno de los destinos turísticos más completos de Colombia.

Su territorio permite disfrutar de bellos paisajes naturales que incluyen páramos, lagunas, montañas y valles.

A continuación, le presentamos tres poblaciones de este departamento para disfrutar en los próximos puentes festivos:

Trujillo

Este municipio está ubicado a 118 kilómetros de Cali. Recibe el seudónimo de ‘ciudad jardín’ y es considerado como uno de los más jóvenes del Valle.

El portal Rutas del Paisaje Cafetero señala que Trujillo combina actualmente un fuerte arraigo paisa con la tradicional cultura valluna. Sus habitantes viven principalmente de la economía cafetera, ganadera y de los cultivos de plátano y banano.

Entre sus principales sitios de interés, la Gobernación del Valle resalta, inicialmente, los cerros Azul y Monteloro, donde hay cultivos de mora y aguacate.

Así es uno de los pueblos más antiguos del Valle del Cauca, encantador destino colonial inmerso entre montañas

También se destaca el parque principal del pueblo, el Parque Monumento a las Víctimas de Trujillo y la iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

En materia cultural, la población celebra durante el mes de noviembre las fiestas agropecuarias y del café. En estas festividades los visitantes disfrutan los platos típicos paisas y vallunos, como el sancocho de gallina en leña o los fríjoles. Además, participan de las actividades como bailes, conciertos, comparsas, entre otras.

Ulloa

Este municipio se encuentra ubicado a 208 kilómetros de Cali.

Ulloa tiene una importante riqueza hídrica y bellos paisajes. Su temperatura promedio es de 21 °C y está a 1.350 metros de altura sobre el nivel del mar, de acuerdo con el portal Paisaje Cultural Cafetero, una iniciativa que resalta a las más de 50 poblaciones que pertenecen a esta región.

Esa geografía es ideal para el ecoturismo. Estas actividades se realizan especialmente sobre el margen del río Barbas y la quebrada La Plata, espacios que brindan posibilidades para la práctica de camping natural.

“Los ríos y las trochas de este pueblo encantador son el cielo para los ciclistas, aventureros, pescadores y los que dan lo que sea por refrescarse en aguas puras rodeadas de vida. Todas estas maravillas se encuentran enmarcadas por los espléndidos montes cafeteros”, subraya la Gobernación del Valle.

Este es uno de los municipios cafeteros del Valle del Cauca. Foto: Rutas del paisaje Cultural cafetero/API.

El Águila

Este municipio está ubicado a 174 kilómetros de Cali y considerado como la puerta de entrada al Valle, por el norte.

Debido a su altitud sobre el nivel del mar, El Águila tiene varios miradores que permiten excepcionales vistas del Valle del Cauca.

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“Gracias a sus 1.800 metros sobre el nivel del mar, El Águila ofrece varios miradores como La Palma, el Parque Ecológico Cañaveral, La María, entre otros, en donde se aprecia una gran parte del departamento, y donde se puede realizar avistamiento de aves”, señala Rutas del Paisaje Cafetero.

Otro de los atractivos del municipio es el parque nacional natural Tatamá, el cual fue creado en 1987 y tiene una extensión de 51.900 hectáreas.

Esta reserva natural, cuya jurisdicción comparte con otros municipios de Risaralda y Chocó, se ubica entre los 2.000 y 4.200 metros del nivel del mar y su temperatura oscila entre los 3 °C y los 16 °C.