Hijo de Arelys Henao tuvo que renunciar a su mayor sueño y la artista destapó el giro que podría dar su vida

Arelys Henao, conocida como “la reina de la música popular” en Colombia, concedió una entrevista para el podcast Historias con Ritmo, de Caracol Televisión, donde habló sobre su diagnóstico de cáncer y reveló si existe la posibilidad de que en su hogar se conserve su legado musical.

En primer lugar, recordó cuando recibió la noticia de que padecía cáncer sintió un profundo temor por el futuro de sus hijos, pues eran muy pequeños y dependían completamente de ella. “Lo que más me dolía en el momento era dejar a mis hijos sin un futuro, sin poder disfrutar de su mamá en su juventud”, dijo.

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No obstante, la artista reconoció que aunque fue una etapa difícil, afortunadamente la lograron superar en familia y han pasado 12 años desde aquel momento. Actualmente, su hijo mayor está enfocado en su carrera de Administración de Empresas, logrando una beca gracias a su excelente rendimiento académico.

En cuanto a su hijo menor, Arelys Henao reveló que el joven tuvo que renunciar a su mayor sueño: ser futbolista. Según relató la cantante, el joven alcanzó a dar importantes pasos en ese camino y acumuló experiencias que recuerda con especial cariño.

Cuando tenía 16 años, viajó a México para realizar pruebas con la ilusión de continuar allí su proceso deportivo. Aunque logró superarlas con éxito, finalmente no pudo quedarse, pues la cantante decidió que regresara a Colombia al considerar que era muy joven para afrontar solo la experiencia de vivir en otro país.

Tras su regreso a Colombia, el hijo menor de Arelys Henao continuó persiguiendo su sueño en el fútbol. Formó parte de las divisiones menores del Deportivo Independiente Medellín y posteriormente también integró procesos en Atlético Nacional, dos de los clubes más importantes del país.

Después de vivir estas experiencias, el joven decidió dar un nuevo paso en busca de cumplir su sueño profesional y viajó a Europa con la intención de probar suerte en clubes de mayor nivel. Su recorrido comenzó en el Club Deportivo Lugo, de España, donde tuvo la oportunidad de continuar su formación deportiva.

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Más adelante se trasladó a Italia para seguir explorando oportunidades en el fútbol internacional. En esta etapa contó con el respaldo y acompañamiento de Iván Ramiro Córdoba, uno de los jugadores más destacados en la historia del balompié colombiano, quien además es su padrino deportivo.

No obstante, la vida le dio un giro y tuvo retirarse del fútbol a causa de una lesión, motivo por el que Arelys Henao no descarta que su legado musical continúe en casa, pues aseguró que sus dos hijos heredaron su talento y “todavía no está dicho todo”.