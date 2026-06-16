La empresa vallecaucana de seguridad Jamaro celebra 20 años de trayectoria y generación de empleo

La empresa Seguridad Jamaro conmemoró sus 20 años de trayectoria en el Valle del Cauca, consolidándose como una de las compañías regionales dedicadas a la prestación de servicios integrales de seguridad privada, seguridad vial, asesoría, consultoría y poligrafía. Durante estas dos décadas, la organización ha fortalecido su presencia en distintos sectores económicos y se ha convertido en fuente de empleo para cientos de familias vallecaucanas.

Fundada por el empresario Jaiber Martínez, la compañía nació a partir de una necesidad identificada en el sector del transporte de carga especializada para la industria azucarera. Lo que comenzó como una iniciativa enfocada en la protección y acompañamiento de operaciones logísticas terminó convirtiéndose en una organización con múltiples líneas de negocio y presencia en diferentes actividades relacionadas con la seguridad integral.

“Hace 20 años tomé la iniciativa de crear esta compañía. Ha sido el resultado de mucho esfuerzo, dedicación y disciplina, recogiendo enseñanzas de muchas personas que me han acompañado durante este recorrido. Todo comenzó al identificar una necesidad en el sector del transporte de carga extradimensional de los ingenios azucareros y en el transporte de carga crítica en Cencar. Esa oportunidad nos llevó a fundar la empresa”, expresó Martínez.

Seguridad Jamaro celebra 20 años. Foto: cortesía

El empresario recordó que los primeros pasos de la compañía se dieron en el complejo industrial de Sencar y, posteriormente, la organización trasladó sus operaciones a Cali, desde donde inició un proceso de expansión hacia nuevos servicios dentro del sector de la seguridad privada.

“En ese tiempo estábamos ubicados en Sencar. Después nos trasladamos a Cali e incursionamos en la seguridad privada y en los demás negocios relacionados con la seguridad integral. Eso nos permitió crecer y ampliar nuestra capacidad de servicio”, señaló.

Durante estos años, la empresa ha apostado por la formación de talento humano, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de una cultura organizacional basada en la confianza, la responsabilidad y el compromiso con sus clientes. De acuerdo con la compañía, actualmente cuenta con cerca de 500 colaboradores directos y genera impacto económico para alrededor de 2.000 familias que dependen de manera directa o indirecta de su operación.

Martínez destacó que uno de los mayores logros alcanzados no ha sido únicamente el crecimiento empresarial, sino la posibilidad de brindar estabilidad laboral a cientos de hogares.

“Ha sido una gran responsabilidad que he asumido y liderado. Son 500 colaboradores y cerca de 2.000 familias que de alguna u otra forma dependen de esta empresa. Para mí ha sido un orgullo estar al frente de este proyecto y ver cómo ha contribuido al bienestar de tantas personas”, afirmó.

El gerente aseguró que la organización ha construido una relación cercana con sus trabajadores, lo que ha permitido consolidar un sentido de pertenencia que trasciende el ámbito laboral.

Seguridad Jamaro celebra 20 años. Foto: cortesía

“No es solamente una empresa, es una familia. Como familia nos hemos protegido, nos hemos cuidado y hemos enfrentado juntos los desafíos que se han presentado en estos años. Ha sido un gran reto que hemos sabido sacar adelante y hoy estamos recogiendo los frutos del esfuerzo colectivo de todos los que hacen parte de Jamaro”, manifestó.

La celebración de los 20 años de Seguridad Jamaro estuvo marcada por el reconocimiento a sus trabajadores, clientes y aliados estratégicos, quienes han acompañado el crecimiento de la compañía desde sus inicios. La empresa reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo sus servicios y aportando al desarrollo económico y social del Valle del Cauca, manteniendo como eje central la generación de empleo y la construcción de oportunidades para las familias de la región.