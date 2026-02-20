Turismo

El paraíso huilense que enamora con su oferta natural y gastronómica entre montañas, un destino imperdible para explorar

Este lugar se encuentra situado a 101 kilómetros de Neiva, la capital del departamento.

20 de febrero de 2026, 1:12 p. m.
Calles de Paicol, Huila
Al occidente del departamento del Huila, los viajeros tienen la oportunidad de descubrir uno de los mejores destinos rurales del mundo: el municipio de Paicol. Con sus atractivos naturales y culturales, este pueblo ha logrado destacarse en distintos eventos de turismo, invitando a nacionales y extranjeros a explorar las múltiples joyas que alberga.

Entre sus sitios de interés de interés más populares, de acuerdo con la Gobernación del Huila, sobresalen la cueva Caja de Agua, la quebrada Las Delicias, la iglesia Santa Rosa de Lima, la quebrada La Motilona, el parque natural municipal Cerro San Jacinto, la cascada La Serpiente y la caverna La Cumbre.

También está la quebrada La Venta, quebrada Santa Inés y el Río Páez. Adicionalmente, según detalla la misma entidad, en este municipio es posible practicar diversos deportes extremos y recorrer la ruta experiencial del café y el cacao, experiencias que lo consolidan como un destino digno de admirar y descubrir sin prisa.

Por su belleza natural, Paicol emerge como uno de los destinos más impresionantes de Colombia. Reconocido por su arquitectura distintiva y la venerada Iglesia Santa Rosa de Lima, declarada Patrimonio Arquitectónico y Cultural, detalles que lo convierten en un lugar que atrae a viajeros en busca de experiencias auténticas en contacto con la naturaleza.

Sus bellos y variados paisajes lo han consolidado como un punto de referencia para los amantes de los espacios llenos de vegetación e ideales para la aventura, ofreciendo una amplia diversidad de atracciones naturales que deleitan a los visitantes.

Paicol, Huila
Templo Parroquial Santa Rosa de Lima en Paicol, Huila Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Paicol Huila

En el Parque Natural Municipal Cerro San Jacinto, los viajeros tienen la posibilidad de explorar, de primera mano, la biodiversidad de la región. Por otor lado, para los amantes de los deportes extremos, es posible disfrutar de actividades como senderismo, ciclismo de montaña, rappel, espeleología, rafting y mucho más.

Quienes prefieren centrarse en su riqueza de café y cacao, el municipio brinda una experiencia única al invitar a explorar las plantaciones y conocer el proceso de producción de estos productos emblemáticos de Colombia.

De esta manera, Paicol, con su combinación de patrimonio arquitectónico, belleza natural y actividades emocionantes, se posiciona como un destino imprescindible para los viajeros que desean sumergirse en la esencia de Colombia, específicamente en el departamento del Huila, una región diversa, llena de vestigios arqueológicos y con una rica geografía.

Vale mencionar que otros destinos para visitar en el Huila son: el Desierto de La Tatacoa, el Parque Arqueológico San Agustín, Represa de Betania, Neiva y el Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos, entre otros sitios de interés.

