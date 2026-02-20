Este es el país que recibe más turistas en el mundo; tuvo 102 millones de visitantes en 2025

Francia es el principal destino turístico mundial por número de visitantes internacionales, con 102 millones en 2025, pero la diferencia se reduce cada año con España.

En 2025 Francia recibió dos millones más de visitantes internacionales que el año anterior, lo que le permitió obtener unos ingresos “récord” de 77.500 millones de euros (más de 90.000 millones de dólares), anunció el jueves el Ministerio de Turismo francés.

España declaró haber recibido 97 millones de turistas extranjeros e ingresos de 135.000 millones de euros (159.200 millones de dólares al cambio actual).

Atout France, la agencia que promociona el turismo francés en el extranjero, cuestiona los cálculos españoles y considera que los beneficios procedentes estrictamente de los extranjeros en el país ascienden a unos 105.000 millones de euros.

Si se suman las clientelas francesa e internacional, el consumo turístico interno alcanzó los 222.000 millones de euros el año pasado (unos 261.000 millones de dólares), impulsado por los alemanes, por delante de los italianos, los españoles, los belgas y los neerlandeses.

“España es un país de destino la mayoría de las veces, nosotros somos un país de tránsito”, afirmó el ministro de Turismo francés Serge Papin, en rueda de prensa.

Debemos “hacer que la gente permanezca más tiempo en nuestro país”, añadió, y recordó el objetivo de 100.000 millones de euros en ingresos para 2030.

En promedio, un turista extranjero permanece cerca de siete días en España, según las autoridades locales, frente a cinco en Francia, según el director general de Atout France, Adam Oubuih.

España “concentra un turismo más a inicios de año (...) con volúmenes de ofertas muy importantes en Andalucía, Canarias, Baleares”, lo que hace bajar los precios, explicó Christian Mantei, presidente de Atout France.

París, Francia. Foto: Getty Images

Francia celebra que el gasto medio de un turista internacional en el país progresó 7% en 2025, hasta 760 euros.

Para reducir la brecha, Papin apuesta por la “diversificación”, con el desarrollo del agroturismo, donde España e Italia son referentes, y el enoturismo.

También recordó la necesidad de mano de obra en el sector, con 61.000 empleos no cubiertos actualmente, sobre todo por la falta de alojamiento para los trabajadores temporales.

Y la demanda aumentará, con “una proyección de necesidad de 350.000 empleos” en los próximos tres a cinco años.

Jardines de Versalles den Francia Foto: Instagram @nicodelmastro

Perspectivas alentadoras desde México y China

Entre el turismo proveniente de otros continentes, los hoteles registraron una afluencia mucho mayor de turistas estadounidenses (+17%), mientras que la clientela asiática, aunque en aumento, sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia de Covid-19, especialmente la china.

Aunque Francia sigue siendo el principal destino de los franceses, el atractivo del país se ha atenuado ligeramente (-5% de estadías) en beneficio de los viajes al extranjero (+4%), en particular hacia otros países del Mediterráneo.

El comienzo de 2026 dibuja “perspectivas alentadoras”, con reservas aéreas “en fuerte aumento” en el primer trimestre con respecto a 2025, señala el ministerio, que cita entre los orígenes más dinámicos México (+19%), China (+17%) y Canadá (+7%).

En Europa también son más numerosos los españoles que optan por Francia en este inicio de año, con un aumento del 8% de las reservas en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En las estaciones de deportes de invierno, la temporada 2025/2026 se perfila con “buenos resultados”, según el Gobierno francés, con reservas que dejan entrever un ligero aumento de los índices de ocupación.

*Con información de AFP.