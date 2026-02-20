La demanda por movilidad crece al ritmo del turismo internacional y revela una fuerte concentración en ocho ciudades del país

El crecimiento del turismo internacional en Colombia durante 2025 no solo impulsó la llegada de viajeros, sino que también reforzó la importancia de la movilidad terrestre como parte clave de la experiencia turística.

De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Migración Colombia, el país proyectó cerrar el año con más de 21,7 millones de viajeros internacionales, un aumento superior al 6 % frente a 2024.

Ese mayor flujo se reflejó en el mercado de alquiler de vehículos. Según datos de Localiza Rent a Car, franquicia operada por Renting Colombia, durante 2025 se firmaron 111.505 contratos de renta turística, correspondientes a 78.560 clientes. Sin embargo, el rasgo más relevante fue la concentración geográfica: ocho ciudades reunieron el 83 % de las rentas del año.

El destino colombiano reconocido como uno de los mejores del mundo para hacer turismo; se precia de tener un gran clima

Bogotá lideró ampliamente con 27.756 contratos, lo que equivale a cerca del 25 % del total nacional. Le siguieron Rionegro (16.171) y Medellín (14.406).

En conjunto, estas tres ciudades representaron más de la mitad de las rentas turísticas del país, consolidándose como los principales puntos de entrada y conexión para recorridos multidestino. El listado lo completaron Cartagena, Santa Marta, Palmira, Barranquilla y Pereira.

Diego Avendaño, líder de Localiza Rent a Car afirma que este comportamiento muestra que el alquiler de vehículos dejó de ser un servicio complementario para convertirse en una herramienta central de planificación del viaje.

La preferencia por recorridos flexibles, la posibilidad de enlazar destinos regionales y la optimización del tiempo explican por qué muchos turistas incorporan la movilidad desde el diseño de su itinerario.

Turismo en Colombia: destacan incremento del 5,2 % en el gasto de visitantes extranjeros

La demanda también se intensifica en meses de alta movilidad como enero, julio, agosto, noviembre y diciembre, y que los viajeros extranjeros suelen alquilar vehículos por periodos más largos que los turistas nacionales.

En un contexto de expansión del turismo, la movilidad flexible aparece como un factor decisivo para transformar el crecimiento de visitantes en mayor impacto económico regional.