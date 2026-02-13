Turismo

Así es la nueva campaña por un turismo responsable en Bogotá: “la casa de todos se mantiene limpia”

La iniciativa busca posicionar la capital del país como “un destino nacional e internacional limpio, competitivo y sostenible”.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 6:51 p. m.
La Oficina de Turismo de Bogotá presentó la campaña “Bogotá, la casa de todos se mantiene limpia”.
La Oficina de Turismo de Bogotá presentó la campaña “Bogotá, la casa de todos se mantiene limpia”. Foto: Bogotá Tránsito

La Oficina de Turismo de Bogotá presentó el pasado jueves la campaña ‘Bogotá, la casa de todos se mantiene limpia”', una iniciativa que busca fortalecer la experiencia turística y la convivencia ciudadana, así como posicionar la capital del país como “un destino nacional e internacional limpio, competitivo y sostenible”.

“Entre sus principales objetivos se encuentran generar un compromiso visible del sector turístico frente al manejo adecuado de residuos, vincular a los gremios como aliados estratégicos, implementar acciones pedagógicas con visitantes y ciudadanía, y visibilizar las buenas prácticas de restaurantes, bares, hoteles y operadores turísticos, en coherencia con una visión de turismo responsable y sostenible para la ciudad”, señaló la entidad.

“Hoy, junto a los gremios del turismo, reafirmamos que el cuidado de nuestra ciudad no es negociable. A través de este pacto con hoteles, restaurantes y bares, buscamos que cada trabajador y visitante se convierta en un guardián de Bogotá. No se trata solo de recoger residuos, sino de respetar nuestra casa común: cumpliendo los horarios de recolección, denunciando los puntos críticos a través de las líneas 110 y 195, y haciendo un uso impecable del espacio público. Si queremos un destino competitivo y sostenible, debemos entender que mantener limpia a Bogotá es una responsabilidad que nos pertenece a todos”, explicó Ángela Garzón, directora de la Oficina de Turismo de Bogotá.

El lanzamiento oficial de la campaña incluyó la presentación de la estrategia y la firma del Pacto por el Buen Manejo de Basuras y Residuos en el Turismo de Bogotá, en alianza con Asobares, Acodrés, Acolap y Cotelco.

“Para Cotelco Capítulo Bogotá – Cundinamarca, ha sido un honor suscribir el pacto por el buen manejo de basuras y residuos en el turismo de Bogotá. Estamos convencidos de que Bogotá es la casa de todos y se mantiene limpia”, precisó María Patricia Guzmán, directora ejecutiva de Cotelco Bogotá – Cundinamarca.

“Hoy estamos con el IDT firmando el pacto más importante que se puede generar: el de manejo de residuos sólidos. Desde los establecimientos de comercio y el sector gastronómico, nos unimos para cumplir con los cronogramas y procesos de clasificación que permiten que los residuos sean aprovechables. Buscamos una ciudad más limpia y un turismo gastronómico que esté en total sintonía con el cuidado de nuestro entorno y las nuevas tecnologías”, afirmó Clemencia Botero, directora ejecutiva de Acodrés Capítulo Bogotá – Cundinamarca.

Por su parte, Camilo Ospina, presidente de la Junta Directiva Nacional de Asobares, manifestó: “para nosotros, hoy en esta firma del pacto con el Distrito, a través de la oficina de turismo, con Acolap, Cotelco y Acodrés, es supremamente relevante para los empresarios del sector. Nuestra ciudad, nuestro destino, necesita de este tipo de articulaciones y compromisos no solo desde lo institucional, sino de la base empresarial”.

Colombia avanza en su oferta de hospitalidad y turismo de calidad con nueve hoteles reconocidos con la Llave Michelin.
La inicitiva busca posicionar la capital del país como “un destino nacional e internacional limpio, competitivo y sostenible”. Foto: ProColombia
Los 10 principios

Un eje central de la campaña es la promoción y adopción de los 10 principios para el manejo responsable de basuras y residuos en el turismo de Bogotá, que establecen lineamientos para el comportamiento del sector turístico y de la ciudadanía en el espacio público:

1. Respetar los horarios establecidos para la recolección de residuos.

2. No utilizar las cestas públicas como botaderos de residuos comerciales.

3. Separar adecuadamente los residuos ordinarios, reciclables y especiales.

4. No disponer residuos voluminosos ni de construcción en el espacio público.

5. Capacitar de manera permanente a los equipos de trabajo en el manejo responsable de residuos.

6. Informar y sensibilizar a clientes, visitantes y ciudadanía sobre el cuidado de la ciudad.

7. Promover el reciclaje y la reducción de residuos en las operaciones turísticas.

8. Mantener limpias las fachadas y el entorno inmediato de los establecimientos.

9. Reportar oportunamente los puntos críticos de acumulación de basuras.

10. Liderar con el ejemplo como principio de un turismo responsable y corresponsable en Bogotá.

Líneas de atención

Adicionalmente, la campaña promueve el uso de los canales oficiales de atención. Los ciudadanos pueden consultar sus horarios de recolección de basura comunicándose a la Línea 195 o a través del WhatsApp de Chatico (316 023 1524).

Por su parte, para la disposición correcta de escombros y residuos voluminosos, se debe contactar a la Línea 110.

