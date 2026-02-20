Bogotá

Bogotá bajo las nubes: lluvias, frío y paraguas en mano este 20 de febrero

La capital tendrá cielo nublado, lluvias dispersas y temperaturas frescas, según el Ideam y el Idiger.

Margarita Briceño Delgado

20 de febrero de 2026, 7:06 a. m.
Cielo nublado y lluvias intermitentes marcarán la jornada en Bogotá, según el pronóstico del Ideam y el Idiger.
Bogotá enfrenta una jornada gris con lluvias intermitentes y sensación de frío, especialmente en la tarde.

Pronóstico del tiempo en Bogotá: lluvias dispersas y nubosidad durante la tarde

Bogotá enfrenta una jornada marcada por el cielo gris, la humedad y lluvias intermitentes que confirman que la temporada invernal sigue activa en la capital.

Desde las primeras horas del día, la ciudad registró nubosidad densa y lloviznas sectorizadas, especialmente en el sur, donde localidades como Ciudad Bolívar y Usme despertaron con un ambiente frío y húmedo.

Según el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), en convenio con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), la tarde traerá un aumento moderado de la nubosidad, con precipitaciones de variada intensidad en sectores dispersos del norte, centro y occidente de Bogotá.

Localidades como Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa y Puente Aranda podrían experimentar lluvias más frecuentes.

En otras zonas se prevén chubascos más ligeros. La temperatura máxima estimada para hoy es de 19 °C, un valor que mantiene la sensación térmica fresca, especialmente en horas de lluvia.

Durante la noche, el panorama sería algo más estable, con predominio de tiempo seco en amplios sectores de la capital, aunque no se descartan lloviznas ligeras en el occidente y el sur de la ciudad.

En la Sabana de Bogotá, el Ideam prevé condiciones similares a las de la capital, con cielo entre parcial y mayormente nublado y probabilidad de lluvias intermitentes, especialmente durante la tarde y la noche.

La entidad señala que estas condiciones responden a la alta humedad presente en la región Andina, lo que mantiene temperaturas frescas y una sensación térmica fría en sectores de mayor altitud.

Lo anterior genera lluvias intermitentes y cambios rápidos en el tiempo.

Nubosidad y lluvias intermitentes marcarán las condiciones del clima en la Sabana de Bogotá, según el Ideam.
Recomendaciones del Ideam por lluvias en la capital este 20 de febrero

Ante este escenario, los expertos recomiendan a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación, ya que las lluvias en horas de la tarde podrían afectar la movilidad y aumentar los tiempos de viaje.

También se sugiere portar paraguas o impermeables y estar atentos a posibles encharcamientos en vías principales, especialmente en zonas con historial de drenaje limitado.

Las autoridades distritales recuerdan la importancia de no arrojar basura a las calles para evitar el taponamiento de alcantarillas, una de las principales causas de inundaciones urbanas durante episodios de lluvia.

