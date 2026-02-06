La mítica laguna ‘sin fondo’ para conocer en el Huila, un destino ancestral rodeado de misterios y leyendas

El Huila es un territorio donde la naturaleza, la historia y la cultura se encuentran para brindarles a los viajeros una experiencia única. El departamento alberga lindos paisajes como el Desierto de la Tatacoa y un importante número de ríos, montañas, termales y escenarios naturales ideales para el descanso y la aventura.
Además, se caracteriza por la riqueza de sus tradiciones y la calidez de su gente. Alberga 37 municipios y uno de ellos es Pitalito, donde los turistas tienen la posibilidad de realizar diferentes planes en los que se incluye una visita a la Laguna Guaitipán, un místico cuerpo de agua ubicado en el sur del departamento del cual se dice que no tiene fondo.
Misterio y leyendas
De acuerdo con información de la Gobernación, esta bella laguna se encuentra en las entrañas de la vereda Laguna Verde del corregimiento La Laguna, a 30 minutos del casco urbano del municipio de Pitalito.
Es un lugar lleno de misticismo e historia, en donde se aprecia un paisaje imponente colmado de naturaleza. Esta laguna lleva su nombre en honor a la cacica indígena La Gaitana, también conocida como Guaitipán, quien no se rindió ante los colonizadores españoles en los años 1539 y 1540.
Las distintas leyendas y mitos que cuentan los habitantes de estos territorios indican que este lugar guarda en el fondo los tesoros de los indígenas y que es un cuerpo de agua al que no se le ha encontrado fondo, además de que podría ser un volcán debido a que sus aguas permanecen tibias.
Este sitio se convirtió en sitio turístico con alojamientos y distintas actividades que los viajeros pueden desarrollar, como caminatas por senderos ecológicos, deportes náuticos y avistamiento de aves.
Es un complejo en donde contrastan el verde de las montañas y el azul del cielo, para reflejar su belleza en el espejo de agua, uno de los más reconocidos de la zona.
En este sitio, los viajeros que se animan a visitar y conocer su historia encuentran servicios de hospedaje, restaurante y un parque temático donde hay sendero mitológico.
Allí uno de los principales platos es el arroz fiambre, que se caracteriza por ser un arroz con pollo y cerdo ahumado, servido sobre una hoja de plátano, acompañado de chips de plátano maduro, huevo y ahogado de la casa, un plato que se puede disfrutar con la majestuosa vista de la laguna. Sin duda, un misterioso lugar que vale la pena conocer.