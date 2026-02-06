Turismo

La mítica laguna ‘sin fondo’ para conocer en el Huila, un destino ancestral rodeado de misterios y leyendas

Este lugar se encuentra en el municipio de Pitalito.

6 de febrero de 2026, 6:20 p. m.
Este es uno de los lugares mágicos para visitar en el Huila.
Este es uno de los lugares mágicos para visitar en el Huila. Foto: Alcaldía Municipal de Pitalito/API.

El Huila es un territorio donde la naturaleza, la historia y la cultura se encuentran para brindarles a los viajeros una experiencia única. El departamento alberga lindos paisajes como el Desierto de la Tatacoa y un importante número de ríos, montañas, termales y escenarios naturales ideales para el descanso y la aventura.

Además, se caracteriza por la riqueza de sus tradiciones y la calidez de su gente. Alberga 37 municipios y uno de ellos es Pitalito, donde los turistas tienen la posibilidad de realizar diferentes planes en los que se incluye una visita a la Laguna Guaitipán, un místico cuerpo de agua ubicado en el sur del departamento del cual se dice que no tiene fondo.

El municipio del Huila que tiene su cueva del amor, un mágico destino para los amantes de la naturaleza

Misterio y leyendas

De acuerdo con información de la Gobernación, esta bella laguna se encuentra en las entrañas de la vereda Laguna Verde del corregimiento La Laguna, a 30 minutos del casco urbano del municipio de Pitalito.

Laguna Guaitipán
Laguna Guaitipán, en Pitalito, Huila. Foto: Gobernación del Huila/API.

Es un lugar lleno de misticismo e historia, en donde se aprecia un paisaje imponente colmado de naturaleza. Esta laguna lleva su nombre en honor a la cacica indígena La Gaitana, también conocida como Guaitipán, quien no se rindió ante los colonizadores españoles en los años 1539 y 1540.

Las distintas leyendas y mitos que cuentan los habitantes de estos territorios indican que este lugar guarda en el fondo los tesoros de los indígenas y que es un cuerpo de agua al que no se le ha encontrado fondo, además de que podría ser un volcán debido a que sus aguas permanecen tibias.

Así es el rincón mágico del Huila donde una imponente cascada y un sendero ecológico enamoran a los viajeros

Este sitio se convirtió en sitio turístico con alojamientos y distintas actividades que los viajeros pueden desarrollar, como caminatas por senderos ecológicos, deportes náuticos y avistamiento de aves.

Laguna Guaitipán
Uno de los platos ofrecidos en la Laguna Guaitipán es el arroz fiambre. Foto: Gobernación del Huila/API.

Es un complejo en donde contrastan el verde de las montañas y el azul del cielo, para reflejar su belleza en el espejo de agua, uno de los más reconocidos de la zona.

En este sitio, los viajeros que se animan a visitar y conocer su historia encuentran servicios de hospedaje, restaurante y un parque temático donde hay sendero mitológico.

Allí uno de los principales platos es el arroz fiambre, que se caracteriza por ser un arroz con pollo y cerdo ahumado, servido sobre una hoja de plátano, acompañado de chips de plátano maduro, huevo y ahogado de la casa, un plato que se puede disfrutar con la majestuosa vista de la laguna. Sin duda, un misterioso lugar que vale la pena conocer.

Noticias Destacadas