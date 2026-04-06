A solo 30 kilómetros de Santa Marta, el paraíso natural perfecto para disfrutar diversas actividades acuáticas

El Parque Tayrona es considerado un paraíso único en la costa Caribe colombiana, gracias a su combinación de playas vírgenes, selvas densas y la Sierra Nevada de Santa Marta, atrayendo a amantes de la naturaleza por su biodiversidad excepcional.

Es un lugar ideal para desconectarse, con paisajes que contrastan playas de arena blanca y aguas turquesas con montañas boscosas, como las que se observan desde Playa Cristal, también conocida como Playa del Muerto, un maravilloso rincón del Tayrona.

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Este tesoro natural se encuentra en el interior del Parque Nacional Natural Tayrona, a más de 30 kilómetros de distancia de la ciudad de Santa Marta. Su popularidad se debe a sus aguas cristalinas, arena blanca y por el impresionante paisaje montañoso que la rodea.

Por eso, además de ser un lugar ideal para disfrutar del ambiente caribeño, Playa Cristal también es un refugio perfecto para quienes buscan realizar actividades acuáticas o simplemente contemplar la belleza natural de uno de los parques más espectaculares de Colombia.

Guía práctica para llegar a Playa Cristal desde Santa Marta

Si se encuentra en Santa Marta y desea conocer Playa Cristal, lo primero que debe hacer es dirigirse hacia el Parque Nacional Natural Tayrona e ingresar por la entrada del sector de Palangana.

Tras pasar la taquilla del parque y abonar la tarifa correspondiente, la travesía continúa por una carretera sin pavimentar que que conduce al mirador de Playa 7 Olas, hasta llegar al embarcadero de la Playa Neguanje.

Turistas en Playa Cristal, Santa Marta Foto: Cortesía - Visit Santa Marta / API

Desde allí, es necesario tomar una lancha que, en menos de diez minutos, lo acercará a Playa Cristal.

Para visitar este mágico rincón del Tayrona se recomienda iniciar la aventura desde muy temprano, generalmente entre las 5:30 a.m. y las 7:00 a.m.

De esta manera se garantiza no solo una mejor experiencia, sino la oportunidad de prestar atención con calma a las recomendaciones que se brindan en la entrada del parque sobre las prácticas claves para contribuir a la preservación del área natural.

Después de recibir la charla de inducción por parte de los funcionarios de Parques Nacionales, la primera parada es el mirador de la Playa 7 Olas, desde donde se pueden tomar hermosas fotografías.

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Luego, la excursión sigue hasta la Playa Neguanje, donde se toma la lancha con destino a Playa Cristal, considerada por muchos viajeros como la mejor del parque.

Una vez allí, son suficientes unas cuatro horas para tomar un refrescante baño, practicar snorkel, pasear en kayak y, por supuesto, disfrutar de un delicioso almuerzo. Posteriormente, el regreso a Santa Marta inicia alrededor de las 3:00 p. m., con llegada prevista hacia las 5:00 p. m.