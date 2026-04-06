Los encantos del municipio de Caldas que todo amante del aguacate debería visitar, un lugar ideal para desconectarse

A unos 207 kilómetros de Manizales, la capital del departamento de Caldas, se encuentra un municipio que todo amante del aguacate y los paisajes de ensueño debería visitar: Norcasia, conocido por sus ríos de aguas cristalinas y grandes embalses.

Ubicado en el oriente de esta región de Colombia, este destino se ha convertido en un lugar ideal para quienes buscan naturaleza, aventura y desconexión.

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Como parte de su identidad local, el aguacate se ha consolidado como uno de sus símbolos más representativos, presente tanto en la mesa diaria como en la memoria colectiva. Allí no solo se cultiva este fruto reconocido por sus múltiples beneficios, sino que hace parte de su cultura celebrada a través de ferias, fiestas y encuentros que convocan a toda la comunidad.

Justamente por eso, hay quienes conocen a Norcasia como otro “pueblo aguacatero” de Colombia, donde el color, sabor y aroma de este alimento no solo hace parte de la dieta diaria de su población, sino que también sostiene la economía y define la identidad cultural.

Cada año, a mediados de junio, el municipio realiza las Fiestas del Aguacate y el Turismo, un evento que exalta la producción local y su riqueza natural, incluyendo en su programación actividades como cabalgatas, conciertos, ferias gastronómicas y el tradicional Reinado del Aguacate, consolidando al fruto como motor económico y atractivo turístico.

Salto El Jagual en Norcasia, Caldas Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal Norcasia Caldas

¿Cómo llegar y qué hacer en este destino?

Si planea viajar a Norcasia desde Bogotá, Medellín o Cali, se debe viajar inicialmente a La Dorada (Caldas), ya sea en bus o en vehículo particular. Desde allí, el trayecto continúa por carretera hasta Norcasia en un recorrido que dura aproximadamente 2 horas.

Desde Bogotá o Medellín, el viaje hasta La Dorada toma entre 5 a 6 horas por carretera; mientras que desde Cali el recorrido puede superar las 7 horas, dependiendo de la ruta, el tráfico y las condiciones de las vías.

Uno de los planes más recomendados para hacer en este municipio caldense es visitar el río La Miel, un escenario natural donde sus aguas color esmeralda y el entorno selvático invitan a vivir experiencias llenas de adrenalina y conexión con la naturaleza.

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Por otro lado, a solo 15 minutos del casco urbano, los visitantes pueden realizar caminatas suaves mientras contemplan fascinantes paisajes naturales. Las rutas conectar al pueblo con sus charcos y pozos ideales para nadar.

En el embalse de Amaní, también conocido como la represa de Patángora, es posible realizar paseos en lancha mientras, visitar miradores con vistas panorámicas y practicar el avistamiento de aves en un entorno natural privilegiado.