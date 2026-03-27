El Eje Cafetero es uno de los destinos favoritos de muchos viajeros, especialmente quienes disfrutan de planes de naturaleza y aventura. Es una región mágica en la que los extensos cultivos de café y las montañas llaman a disfrutarlos.

Estos son los encantos del ‘paraíso turístico de Caldas’, un rincón lleno de magia e ideal para hacer ecoturismo

Allí, en esta zona del país, se encuentra el departamento de Caldas que ofrece una mezcla de tradición cafetera, colorida arquitectura, verdes montañas y miradores naturales que brindan experiencias auténticas.

En su territorio alberga 27 municipios cafeteros que les ofrecen a los viajeros grandes encantos. A uno de ellos se le conoce como ‘el corazón dulce de Colombia’, debido a su producción de caña panelera y sus tradicionales productos derivados de la misma.

Se trata de Supía, un destino ideal para el desarrollo de actividades al aire libre como el ecoturismo, avistamiento de aves y los recorridos por cultivos de caña y de café.

Este municipio caldense hace parte del Paisaje Cultural Cafetero. Foto: Prensa Alcaldía de Supía/API.

Turismo ecológico y de aventura

Son variados los atractivos con los que los viajeros se encuentran. Por ejemplo, está el Cañón de Arcón, ubicado a 50 minutos de la cabecera municipal en donde los turistas pueden apreciar cinco cascadas, en un escenario en el que es posible hacer avistamiento de aves, recorridos por senderos ecológicos y turismo de aventura. Allí se puede acampar y hay facilidad de transporte desde el parque principal del pueblo, según información de la Alcaldía Municipal.

La joya oculta entre las montañas de Caldas que cautiva con sus cafetales pintorescos y brisas frescas

Otro atractivo natural es el Cañón de Piedras, que se encuentra a 40 minutos del municipio y en la vía a Medellín. Este sitio ofrece recorridos por senderos ecológicos, acuaturismo, turismo de aventura y recreación, perfecto para quienes disfrutan del contacto con la vegetación.

En el casco urbano está el Parque de Bolívar, ubicado en la parte norte del municipio, en cuyo centro existe un monumento en honor al Libertador Simón Bolívar y a su alrededor cuenta con sitios para el esparcimiento, como restaurantes, bares y discotecas.

Parque Bolívar en Supía, Caldas. Foto: Alcaldía de Supía/API.

De acuerdo con la Gobernación de Caldas, otros de los sitios de interés en este municipio, que les ofrece a los visitantes una temperatura promedio de 26 grados centígrados y que se caracteriza por tener en su territorio varios resguardos indígenas, son el Centro Cultural, el templo San Lorenzo, la comunidad negra de Guamal, el Museo de Arte Religioso y la industria panelera que destaca por sus colaciones tradicionales imperdibles de probar.

En Supía, la caña ha sido un elemento determinante para sus habitantes, tanto así que se celebran las Fiestas de la Colación, el producto más famoso y tradicional del pueblo. Los trapiches comunitarios, de donde se extraen múltiples productos, son parte del paisaje y, sin duda, se convierten en una experiencia para no perderse.