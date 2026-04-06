En Colombia son diversos los destinos que hay para conocer y descubrir y uno de ellos es el departamento del Cesar, un territorio ideal para quienes buscan una experiencia auténtica del Caribe colombiano, especialmente por su riqueza cultural y musical.

En esta región del país los viajeros pueden disfrutar de una gran diversidad de paisajes naturales que lo convierten en un destino perfecto para el descanso y la aventura.

A esto se suma la presencia de comunidades indígenas que conservan tradiciones ancestrales, así como una gastronomía típica llena de sabor, que permiten vivir una experiencia diferente.

Cesar alberga 27 municipios y uno de ellos es especial para disfrutar de playas de agua dulce y de bellos atardeceres, mientras se aprecian sus lindos paisajes. Se trata de Chimichagua, un rincón encantador y tranquilo, perfecto para pasar días de descanso.

Uno de sus principales atractivos es la imponente Ciénaga de Zapatosa, uno de los complejos de humedales más grandes del país, en la que es posible realizar paseos en lancha, avistamiento de aves y apreciar lindos paisajes.

Pozo del Higuerón en Chimichagua, cesar. Foto: Alcaldía de Chimichagua/API.

Este espacio natural no solo ofrece una vista única, sino también una conexión directa con la vida tradicional de pescadores y comunidades locales, al tiempo que se disfruta de las Playas del Amor, las más conocidas y que llaman la atención de los visitantes. Se caracterizan por tener un entorno natural de biodiversidad, manglares y aguas serenas de poca profundidad.

Otros sitios de interés

De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, otro de los lugares del interés es el Pozo El Higuerón, un histórico manantial y sitio de interés cultural fundado simbólicamente en 1895 por Juan Zambrano bajo un árbol de higuerón.

Así es el “balcón turístico” del Cesar, un pueblo lleno de vida, agua y aire puro

Se le conoce popularmente por diversas leyendas, algunas sobre aguas afrodisíacas. Fue adecuado en las décadas de 1920 y 1930, y hoy es considerado un patrimonio local de este municipio.

Según la información oficial, a partir del año 1985, gracias a la organización “reencuentro con ​Chimichagua”, sus habitantes cuentan con un parque recreacional en el mismo lugar donde se establecieron las mencioandas aguas.

Muelle turístico en Chimichagua, Cesar. Foto: Alcaldía Municipal de Chimichagua/API.

Un punto más para conocer es el Muelle Turístico, donde tanto los habitantes como quienes llegan de visita disfrutan de este mirador ubicado en inmediaciones de Las Playas de amor, con las que José Barros se inspiró para componer su obra ‘La Piragua’.

Desde este muelle se aprecia la majestuosidad del lugar, la belleza de sus playas y paisajes, así como la importante cantidad de especies nativas y migratorias. Este lugar se ha consolidado como un gran atractivo para los amantes del ecoturismo a nivel regional.​​​​​

En general, Chimichagua destaca por su cultura y calidez humana. Es un lugar donde se conservan tradiciones costeñas, con fiestas populares, gastronomía basada en pescado fresco y una vida cotidiana relajada que invita al descanso. El pueblo se caracteriza por sus calles sencillas, pero agradables.