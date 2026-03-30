¿Busca reflexión, desconexión y bienestar en Semana Santa? Estos son algunos destinos colombianos que atraen a los viajeros

Semana Santa es una temporada vacacional clave del año en Colombia, donde los viajeros están en constante movimiento dentro del territorio nacional, aprovechando esta temporada religiosa para disfrutar el tiempo libre, descansar y desconectarse de las rutinas.

Además, para este 2026, según la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), una de las principales motivaciones de viaje entre los turistas se centra en el bienestar.

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Por esa razón, la misma fuente destaca que quienes buscan reflexión, desconexión y bienestar en Semana Santa, han encontrado en su lista de destinos preferidos opciones como San Andrés, uno de los destinos nacionales más destacados para la temporada.

Este creciente interés se debe a que en la isla caribeña se encuentran experiencias como el buceo con propósito, que busca la restauración coralina.

De igual manera, los visitantes pueden encontrar desconexión con posadas nativas, donde logran sentirse como si fueran habitantes de la isla y sumergirse completamente en la experiencia del viaje.

En la misma línea del turismo de bienestar, Popayán atrae la atención gracias a espacios como Agua Hirviendo y Agua Tibia, conocidas como las termales de Coconuco, que cuentan con varias piscinas para el disfrute de los visitantes.

El país cuenta con múltiples destinos que gozan de aguas termales. Foto: Cortesía - Facebook: Termales San Vicente

Paipa, en el departamento de Boyacá, por su parte, es un municipio donde los visitantes pueden disfrutar de hidroterapia y lodoterapia; mientras que en el municipio de Nuquí, los turistas encuentran las aguas termales de Jurubirá, en medio de la selva húmeda del Chocó y cerca de la playa de Morromico.

Para quienes buscan expediciones alejadas de lo tradicional, sobresalen las visitas guiadas a comunidades indígenas y conexión con saberes ancestrales en el Amazonas y en Santa Marta.

Entre los mejores planes para hacer en el Amazonas colombiano, según el portal oficial de turismo Colombia Travel, se encuentra la visita guiada por el Lago Yahuarcacas para observar al delfín rosado, especie propia de la región y uno de los mayores atractivos turísticos de la zona.

La Ciénaga Grande de Santa Marta es una laguna de agua salobre, ubicada en el extremo noroccidental del departamento del Magdalena. Foto: Cortesía - Colparques

En Santa Marta la oferta turística invita a explorar diferentes bahías o playas donde es posible practicar buceo, snorkel, paseos en lancha o simplemente disfrutar de una profunda conexión con la naturaleza.

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De acuerdo con Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, en vista de la tendencia de los viajeros enfocada en priorizar el bienestar, diferentes Agencias de Viajes han venido adaptando su portafolio de servicios y oferta para responder a las nuevas necesidades.

Con estos cambios, explica que la idea es brindar “a los turistas experiencias transformadoras, donde la tranquilidad emocional y física cobra protagonismo y se presenta como una oportunidad para que el país diversifique la oferta turística y se continúe posicionando como un destino competitivo en este segmento”.