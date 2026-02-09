Turista español se mostró emocionado en medio de un recorrido por el Parque Tayrona: “Lo más bonito que he visto en mi vida”

A través de sus redes sociales, el creador de contenido español Carlos Galán compartió con sus seguidores su más reciente experiencia como turista en Colombia, durante su visita al Parque Nacional Natural Tayrona, uno de los destinos más concurridos por nacionales y extranjeros cada año.

En la grabación, el joven viajero se mostró emocionado mientras recorría el sendero que lo conducía hasta Cabo San Juan, la playa más emblemática de este atractivo turístico de Santa Marta, reconocida a nivel mundial por su colina en medio del mar y un quiosco en su cima, donde las personas pueden alojarse en hamacas o habitaciones con cama.

La popularidad de esta playa ha hecho que se convierta en símbolo del Parque Tayrona, un lugar que muchos viajeros desean conocer y explorar durante su visita a este sitio de interés ideal para disfrutar unas vacaciones en escenarios de ensueño.

Por esta razón, Galán quiso emprender esta aventura para llegar hasta allí, registrando cada paso de su recorrido, que inició desde muy temprano a través de una carretera destapada rodeada de vegetación.

“Hace un solecito maravilloso”, expresó el joven, destacando la sombra que dan las palmeras a lo largo del trayecto y que embellecen aún más el camino, que calificó como “agradable”.

Durante la experiencia, Galán se encontró con una advertencia sobre la presencia de caimanes en la zona, evidenciando que el sendero cuenta con señalizaciones que garantizan una experiencia más segura para todos los visitantes.

Aunque el recorrido duró poco más de una hora, el joven destacó que a lo largo del trayecto pudo apreciar la gran diversidad de flora y fauna que convierte al parque en un valioso refugio, con áreas donde la intervención humana es mínima, lo que permite conservar sus senderos naturales.

Por otro lado, comentó en tono de broma que el camino “es muy apropiado para ir en chanclas”, mientras intentaba cruzar una sección con rocas enormes, haciendo de este trayecto una aventura inigualable.

De igual manera, mostró una zona donde los monos capuchinos aparecen de manera inesperada, saltando entre las ramas y enriqueciendo la experiencia.

Al llegar al Cabo San Juan, el creador de contenido no pudo ocultar su emoción de contemplar en vivo y en directo su arena blanca y aguas turquesas, rodeadas de selva y dos bahías idénticas que hacen de este lugar el destino ideal para conectar con la naturaleza.

“Parece una película. Es que no sé, no sé describirlo, ¡qué bonito! Lo más bonito que he visto en mi vida está en Colombia”, afirmó visiblemente sorprendido por la belleza natural del lugar.