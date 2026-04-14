Colombia cuenta con diversidad de destinos naturales que vale la pena conocer, y uno de esos imperdibles es el Parque Nacional Natural Tayrona, lugar al que se le reconoce por su riqueza natural y biodiversidad.

A solo 30 kilómetros de Santa Marta, el paraíso natural perfecto para disfrutar diversas actividades acuáticas

Este parque protege ecosistemas únicos donde convergen selva tropical, playas, manglares y arrecifes coralinos, lo que lo convierte en un refugio para numerosas especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas o en peligro de extinción.

Su ubicación en la costa caribeña, cerca de Santa Marta, lo hace un punto clave para la conservación ambiental y el turismo sostenible en Colombia. Además, es un lugar con un enorme valor cultural e histórico, ya que es territorio ancestral de varias comunidades indígenas.

Estos pueblos mantienen una relación espiritual con la naturaleza y consideran a este espacio un lugar sagrado. Allí hay diversidad de playas que los viajeros pueden visitar, unas más concurridas que otras, pero todas con una gran belleza digna de explorar. Estas son algunas de las más tranquilas.

Bahía Chengue es uno de los destinos para visitar en el parque Tayrona. Foto: Parque Tayrona.com/API.

Bahía Chengue

Es una playa pequeña a la que solo se puede ingresar en lancha y una de sus principales características es que el mar tiene un oleaje bajo y sus aguas son cristalinas. El portal Parque Tayrona indica que este es un destino solo de paso, es decir, para un pasa día, pues no cuenta con ninguna clase de alumbrado ni edificaciones cercanas. Para ingresar a este destino se debe contar con la autorización de Parques Nacionales.

A pocos minutos de Santa Marta, Playa Grande y Pozos Colorados, dos encantadores destinos para visitar en carro

Bahía Cinto

Otra opción tranquila para visitar y pasar un rato agradable es Bahía Cinto, que se caracteriza por ser un lugar limpio y con gran presencia de vida marina. Allí los viajeros pueden disfrutar de su mar y apreciar una gran variedad de peces de colores que se acercan a la orilla en busca de comida. Para ir hasta este punto, se debe hacer en lancha y en este caso también se requiere del visto bueno de Parques Nacionales.

Bahía Cinto en el Parque Tayrona. Foto: Cortesía - parquetayrona.com

Playa Arenilla

Se dice que en este lugar el oleaje es medio, pero al momento de llegar a la orilla es más tranquilo, así que permite que los bañistas puedan disfrutar de este mágico espacio sin inconvenientes. Es una buena opción para visitar en familia. Esta playa destaca por su arena blanca y gruesa y, al igual que las anteriores, es de paso, ya que los turistas no encuentran ningún tipo de servicio de comida, baños o camping.

La más concurrida

De forma contraria, una de las playas más concurridas de este parque natural es Cabo San Juan del Guía, la cual destaca por su belleza y por su gran amplitud. El sitio web Parque Tayrona indica que el sector de camping es el más completo dentro de este espacio natural; cuenta con cabaña, hamacas y alquiler de un número determinado de carpas, además de restaurante con una gran variedad de platos y baños públicos.