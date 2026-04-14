Santa Marta es uno de los destinos preferidos de los viajeros en Colombia. Esta ciudad les brinda una experiencia única gracias a que combina playas paradisíacas, historia y naturaleza en un solo destino.

A solo 30 kilómetros de Santa Marta, el paraíso natural perfecto para disfrutar diversas actividades acuáticas

Se le reconoce por ser una de las ciudades más antiguas de América, lo que le da un valor histórico especial, con sitios como la Quinta de San Pedro Alejandrino, donde vivió sus últimos días Simón Bolívar. Además, sus playas como El Rodadero o Taganga son perfectas para descansar, practicar deportes acuáticos o disfrutar de atardeceres frente al mar.

Adicionalmente, este destino es la puerta de entrada a uno de los tesoros naturales más importantes del país: el Parque Nacional Natural Tayrona, un escenario en el que es posible realizar caminatas entre selva y mar, conocer playas vírgenes y conectar con la cultura indígena de la región.

En Taganga se encuentra Playa Grande, uno de los imperdibles si se encuentra de viaje por Santa Marta. Foto: Getty Images

También se puede visitar la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña costera más alta del mundo, ideal para el ecoturismo y la aventura. Quienes llegan hasta esta histórica ciudad tienen la oportunidad de disfrutar un par de lugares encantadores a los que se puede ir en carro y que están a pocos minutos.

Playa Grande

A escasos 20 minutos de Santa Marta se encuentra Taganga, un pequeño pueblo de pescadores que ha tomado gran relevancia en la predilección de los viajeros, pues es un escenario propicio para relajarse y disfrutar del sol y el mar. Allí uno de los planes es ver el atardecer, pero también es posible bucear o dar un paseo en velero por la bahía.

La encantadora playa de arena blanca para pasar días de descanso inolvidables, a una hora de Santa Marta

En este pueblo se encuentra el malecón turístico, y al final de este comienza el sendero que lleva a Playa Grande en solo 20 minutos de caminata. Este recorrido es de dificultad media y se realiza cruzando colinas, mientras se aprecian hermosas vistas del mar.

Este es uno de los destinos para visitar cerca de Santa Marta- Foto: Colombia Travel/API.

Hasta Taganga se puede ir en vehículo particular, transporte público colectivo o individual.

Pozos Colorados

Este es uno de los lugares encantadores para visitar cerca de Santa Marta. Se trata de Pozos Colorados, un escenario que destaca por la tranquilidad de sus playas y sus aguas cristalinas.

El portal oficial de turismo Colombia Travel indica que esta zona se ha convertido en uno de los destinos favoritos para quienes buscan relajarse en un entorno más íntimo, lejos del bullicio que se genera en las playas más concurridas. Este sitio es ideal para quienes desean disfrutar del sol y la serenidad en un ambiente caribeño inigualable.

Las aguas color azul turquesa del mar facilitan el desarrollo de actividades como el snorkel y el buceo. Quienes llegan hasta allí se maravillan con la diversidad de vida marina que se puede observar a pocos metros de la orilla y sumergirse en un mundo submarino lleno de corales, peces tropicales y otras especies marinas.