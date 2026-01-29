Colombia se caracteriza por tener una importante cantidad de playas que destacan por sus arenas blancas, doradas y negras, lo que brinda a los amantes del mar un amplio abanico de opciones para elegir.

Datos del portal oficial de turismo Colombia Travel indican que el país cuenta con cerca de 2.900 kilómetros de litoral, distribuidos entre 1.600 kilómetros en el mar Caribe y 1.300 kilómetros en el océano Pacífico.

Una de las múltiples opciones para conocer se encuentra dentro del Parque Nacional Natural Parque Tayrona. Se trata de Playa Cristal, un paraíso natural situado a aproximadamente 30 kilómetros del centro histórico de Santa Marta.

Es una de las playas más populares de este lugar, gracias a la belleza que ofrecen sus aguas cristalinas y su arena blanca, en donde se pueden apreciar lindos arrecifes de coral a pocos metros de la orilla, lo cual permite conocer y nadar entre las diferentes especies de esponjas, peces y corales de muchos colores y tamaños.

Playa Cristal es una buena opción para visitar cerca de Santa Marta. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este es un lugar ideal para quienes disfrutan del mar y del contacto directo con la naturaleza. Es considerado un escenario perfecto para pasar una jornada tranquila entre el sol, la arena y el océano, en un entorno que llama a descansar y pasar días relajados.

En Playa Cristal las opciones de planes son variadas. Una de las experiencias más destacadas en este paraíso natural es la práctica del snorkel, actividad que permite descubrir la riqueza de los arrecifes de coral y apreciar los peces y corales de variados colores y formas.

Otra de las actividades que los viajeros pueden realizar allí son las caminatas ecológicas por los senderos del parque, lo que permite conocer y admirar su biodiversidad. Gracias a la combinación de selva y mar, el lugar resulta perfecto para la toma de lindas fotografías en las que se pueden plasmar paisajes inolvidables.

Este destino es considerado como una buena alternativa para familias, parejas o viajeros solitarios que buscan relajarse y conectar con la belleza natural de Colombia.

Playa Cristal es uno de los lugares más populares del Parque Tayrona. Foto: Getty Images/iStockphoto

Adicionalmente, esta playa cuenta con un amplio portafolio de servicios. Por ejemplo, allí los turistas encuentran zonas de sillas y alquiler de carpas donde es posible descansar cómodamente mientras se admira el paisaje. De igual forma, hay varios restaurantes para degustar delicias de la gastronomía caribeña.

¿Cómo llegar hasta este mágico lugar?

Para quienes deciden tener una experiencia sin complicaciones, una de las opciones es contratar un tour con todo incluido, desde el transporte en bus hasta la entrada al parque. Normalmente, estos buses parten desde El Rodadero o la ciudad de Santa Marta.

Por el contrario, si el viajero es más aventurero y le gusta vivir la experiencia de forma diferente, tiene la posibilidad de llegar directamente al parque e iniciar la travesía hasta llegar al lugar. Esto se puede hacer por el ingreso Palangana e ir hasta Bahía Neguanje, desde donde se aborda una lancha, o también es posible hacer uso de este mismo tipo de transporte desde el pueblo de Taganga, en un recorrido más largo.