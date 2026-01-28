El Parque Nacional Tayrona se ha consolidado como uno de los destinos preferidos por muchos viajeros para pasar unos días de vacaciones, gracias a que combina aventura, mar y paisajes de gran belleza, además de ofrecer tranquilidad y diversidad de planes para hacer.

Este lugar, considerado un santuario natural, se encuentra en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, la montaña costera más alta del mundo, que alcanza cerca de 5.650 metros sobre el nivel del mar. El Tayrona ofrece una experiencia inolvidable para los amantes de la naturaleza, los atardeceres y la riqueza cultural que rodea este emblemático territorio.

Sin embargo, es importante tener presente que, dado que forma parte del territorio ancestral de las comunidades indígenas Kankuamo, Kogui, Wiwa y Arhuaco, en diferentes épocas del año se presenta una suspensión del ecoturismo, con el fin de darle un descanso al territorio y realizar actividades ambientales, culturales y espirituales.

Playa Cristal es una de las joyas naturales para conocer en el Parque Tayrona. Foto: Tomada: Visit Santa Marta.

Así las cosas, el Tayrona no recibe público en tres épocas del año y el primer cierre programado está próximo, pues va del primero al 15 de febrero. Los otros dos son del primero de junio al 15 del mismo mes y del 19 de octubre al 2 de noviembre.

Estas fechas resultan clave para evitar comprar pasajes o pensar en itinerarios que luego no se pueden cumplir.

Los precios subieron

De igual forma, es importante tener presente que las tarifas para este año subieron. Los montos de la entrada dependen de tres cosas: el tipo de visitante (nacional o extranjero y también la edad), la temporada (alta o baja) y el sector por el que se ingresa.

De acuerdo con una resolución expedida por la Dirección de Parques Nacionales Naturales de Colombia, algunas de las tarifas a tener en cuenta son las siguientes: En temporada baja, los colombianos menores de 25 años deberán pagar $27.500 y en temporada alta el costo es $30.500.

Playa de Cabo San Juan en el Parque Nacional Tayrona. Foto: Getty Images

Para los extranjeros que residen en Colombia o miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el valor para este mismo rango de edad es de $36.500 en época de bajo flujo de turistas, mientras que en temporada alta las tarifas oscilan entre $30.500 y $43.000.

Los extranjeros no residentes en Colombia ni miembros de la CAN deberán pagar $81.000 en temporada baja y $96.500 en temporada alta.

Por su parte, las personas nacidas en la ciudad de Santa Marta deberán pagar $13.500 en temporada baja y $30.500 en la alta.

Es de recordar que en este Parque, los visitantes pueden acceder a diferentes playas, entre ellas Playa Cristal, Playa Cañaveral, Playa Arenilla, Playa Arrecifes y Playa Cabo de San Juan.