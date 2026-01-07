Tres destinos colombianos que son tendencia en ‘rankings’ internacionales de viajes para 2026

En los últimos años, Colombia ha fortalecido su reputación como un destino turístico de talla mundial.

De acuerdo con Procolombia, en recientes rankings internacionales, que proyectan las tendencias de viaje para 2026, varios destinos del país fueron reconocidos entre los mejores del mundo, “reflejando el impacto de una oferta turística diversa, auténtica y en transformación”.

“Estos reconocimientos confirman que Colombia hoy es un destino que inspira al viajero global por su autenticidad, su diversidad y su capacidad de transformar territorios a través del turismo. Cartagena, el río Magdalena y Medellín representan distintas formas de vivir el país, conectando historia, naturaleza, cultura y creatividad, siempre con un enfoque de desarrollo local”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Las cinco tendencias que marcarán el turismo en Colombia en 2026

Cartagena, entre los mejores destinos del mundo

Cartagena fue incluida en el ranking The 25 Best Destinations in 2026 de Lonely Planet, en el que fue destacada como un destino ideal para disfrutar de “una vibrante vida nocturna y una profunda riqueza histórica”.

El medio resaltó el encanto del centro histórico amurallado, su arquitectura colonial bien preservada y la reconversión de antiguas mansiones en hoteles boutique, restaurantes y espacios culturales. Asimismo, subrayó “la narrativa de resistencia y memoria de la ciudad, visible en espacios como el Museo de Oro Zenú y el Museo Histórico de Cartagena, así como la energía cultural de barrios como Getsemaní, actualmente reconocido como referente de arte urbano, música y vida nocturna”.

El río Magdalena, protagonista del turismo fluvial

Por otra parte, en el listado The 50 Best Places to Travel in 2026, Travel + Leisure destacó al río Magdalena en la categoría Destinations for Moments on the Water.

Turismo en Colombia: se mantiene el crecimiento de visitantes extranjeros al país; estas son las cifras

El medio resaltó la operación de los nuevos cruceros de AmaWaterways, que recorren el río entre Cartagena y Barranquilla, conectando a los viajeros con poblaciones históricas como Mompox y Palenque, “ecosistemas de alta biodiversidad y comunidades locales que, por primera vez, reciben turismo de forma estructurada. El desarrollo de estos itinerarios, construido con participación comunitaria e indígena, fue destacado como un modelo de turismo que promueve conexiones significativas y beneficios locales”.

Más de 400 personas se capacitaron para mejorar la oferta en turismo comunitario. Foto: Créditos: Alcaldía de Medellín / API

Medellín, referente de transformación urbana

Adicionalmente, Medellín es uno de los destinos colombianos más reconocidos en los rankings para 2026. Condé Nast Traveller la incluyó en su lista The Best Places to Go in 2026, resaltando su proceso de reinvención urbana, su infraestructura de movilidad y el dinamismo de su escena gastronómica, que tendrá un nuevo hito con el proyecto ‘Wake’, un complejo que integrará bienestar, ciencia y alta cocina con talento colombiano.

Por su parte, National Geographic seleccionó a Medellín en su ranking The Best Places in the World to Travel to in 2026, destacando su escena artística transformadora, especialmente en espacios como la comuna 13, el Festival de Arte Urbano y referentes culturales como el Jardín Botánico, la Feria de las Flores y el legado artístico de Fernando Botero.