Turismo en Colombia: se mantiene el crecimiento de visitantes extranjeros al país; estas son las cifras

Entre enero y septiembre de este año, llegaron al país 4.875.830 visitantes no residentes, de los cuales 3.467.026 eran extranjeros; 1.191.475 colombianos residentes en el exterior y 217.329 pasajeros de cruceros internacionales, de acuerdo con cifras de Migración Colombia y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

La cartera de Comercio señaló que aunque número total de visitantes no residentes presentó una leve disminución de 4,2 % frente a 2024, el flujo de extranjeros no residentes aumentó 4,5 % y acumula un crecimiento del 14,8 % con relación a 2023.

Estados Unidos se mantuvo como el principal país emisor, con una participación del 22,7 % del total de visitantes extranjeros.

“Le siguieron México, 11,4 %; Ecuador, 7,6 %, y Perú, 5,2 %, que refleja el fortalecimiento de la conectividad aérea con los principales mercados del continente y Europa”, agregó el Ministerio.

En cuanto a destinos, Bogotá recibió el 38,5 % de los visitantes extranjeros no residentes, seguida de Antioquia, 26,9 %, y Bolívar, 16,7 %, departamentos que concentran la mayor actividad turística internacional del país.

“Las cifras de septiembre reafirman la confianza internacional de Colombia y consolidación del país como uno de los destinos más atractivos y conectados de América Latina”, agregó la cartera de Comercio.

Aeropuerto El Dorado. | Foto: Invest in Bogotá.

Tráfico aéreo

De acuerdo con cifras de la Aeronáutica Civil y análisis de la Oficina de Estudios Económicos (OEE) del Ministerio de Comercio, entre enero y agosto de 2025 se movilizaron 37 millones de pasajeros en vuelos regulares, lo que equivale a un crecimiento del 2 % frente al mismo periodo de 2024 y del 18,6 % frente a 2023.

De esta cifra, 20,9 millones de pasajeros correspondieron a vuelos nacionales y 16,2 millones a vuelos internacionales. El aumento del 7,3 % en el tráfico internacional, frente a 2024 cuando la cifra llegó a 15,1 millones, demuestra la confianza de los viajeros y el fortalecimiento de la red aérea del país. Solamente durante agosto de 2025, 4.998.176 pasajeros se movilizaron en vuelos regulares, 2,8 millones nacionales y 2,18 millones internacionales, lo que representa un incremento de 0,1 % frente al mismo mes de 2024 y de 14,6 % frente a 2023.