Estos son los principales retos para el turismo colombiano en 2026

Uno de los aspectos importantes es el fortalecimiento del viceministerio de Turismo.

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 3:12 p. m.
Aspectos como la formalización del empleo, la competitividad y la articulación público-privada se encuentran entre los principales retos del sector turístico para este 2026.
Aspectos como la formalización del empleo, la competitividad y la articulación público-privada se encuentran entre los principales retos del sector turístico para este 2026. Foto: Mincomercio

Aspectos como la formalización del empleo, la competitividad y la articulación público-privada se encuentran entre los principales retos del sector turístico para este 2026, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato).

“Si bien el empleo en las agencias de viajes presenta un comportamiento positivo y el trabajo no formal está alrededor del 33%, existe una alta informalidad en el turismo, lo que permite que cualquier actor de la cadena desarrolle actividades turísticas sin ningún tipo de garantía. Es necesario trabajar articuladamente entre el sector público y privado con el fin de endurecer los requisitos para adquirir el Registro Nacional de Turismo – RNT al cual, actualmente es muy fácil acceder”, dijo Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

La organización señaló que otro factor determinante para el turismo en el país es la seguridad y, en un contexto de cambio de gobierno, aseguró que es indispensable una “agenda sólida que incluya una mejor sinergia entre entidades, formalización y seguridad para buscar alternativas que eviten que Colombia figure en alertas o travel warnings, lo cual impacta negativamente en la llegada de viajeros internacionales”.

Colombia avanza en su oferta de hospitalidad y turismo de calidad con nueve hoteles reconocidos con la Llave Michelin.
Colombia avanza en su oferta de hospitalidad y turismo de calidad. Foto: ProColombia
De la misma manera, Anato afirmó que el fortalecimiento del viceministerio de Turismo es fundamental para mejorar la regulación y elevar la competitividad del turismo a través de mejores sistemas de información, “lo que implica la continuidad y actualización de fuentes estadísticas como como la Encuesta de Visitantes Internacionales, Encuesta Mensual de Agencias de Viajes, Encuesta de Gasto Interno de Turismo o la Cuenta Satélite de Turismo, así como la promoción de procesos de formación en idiomas, competencias laborales y especialización académica para mejorar la calidad del servicio".

Turismo en Colombia
Joven explorando la naturaleza de un hermoso páramo en el departamento de Cundinamarca en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

“El turismo hoy es uno de los principales motores de la economía colombiana, siendo el segundo generador de divisas en el país, con más de USD $11.000 millones al año, pero para que continúe siendo un pilar de desarrollo, necesitamos políticas públicas que sean de Estado y no de gobierno, pues solo de esta forma trascenderán en el tiempo y estarán alineadas con las necesidades reales de los prestadores de servicios turísticos”, subrayó la organización.

Otro aspecto también relevante es acelerar la modernización de la infraestructura, “impulsar la conectividad aérea, recuperando el tráfico de pasajeros nacionales, dado que en 2025 este registró una caída del 2%. A su vez, garantizar operaciones eficientes en los controles migratorios y jalonar la transformación digital de destinos y empresas".

“Finalmente, la revisión de cargas tributarias como el IVA en servicios turísticos y tiquetes aéreos será determinante para dinamizar el turismo interno, mejorar la competitividad del país y preparar al sector para un nuevo ciclo de crecimiento”, concluyó Anato.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en julio de 2025 el país recibió 444.851 extranjeros no residentes, un 21% más que en junio del mismo año, y un 6,8% más que en el mismo mes de 2024.

