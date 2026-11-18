Cartagena vivió dos jornadas de celebración desde el mar con la realización del Festival Náutico 2026, un evento que reunió a miles de personas alrededor de la bahía y que se convirtió en uno de los encuentros destacados de las Fiestas de Independencia.

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Durante el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, numerosas embarcaciones navegaron por las aguas de la ciudad, en una programación que convocó tanto a residentes como a turistas.

En total, 2.768 embarcaciones y 43.142 pasajeros hicieron parte de esta edición, una cifra que superó ampliamente la participación registrada el año anterior. El festival se ha consolidado como una alternativa para disfrutar de las celebraciones tradicionales de Cartagena desde otro escenario: el mar.

Las cifras oficiales muestran que la asistencia aumentó durante la segunda jornada. El viernes 13 de noviembre participaron 1.201 embarcaciones, con 19.637 pasajeros, mientras que el sábado 14 la convocatoria llegó a 1.567 embarcaciones y 23.505 personas.

Este crecimiento también se refleja al comparar los resultados con los de 2025. En aquella edición se reportaron aproximadamente 1.500 embarcaciones durante los dos días del encuentro, mientras que en 2026 la cifra se acercó a las 2.800.

El Festival Náutico hace parte de la programación de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, una de las celebraciones culturales más importantes de Cartagena. Con el paso de sus ediciones, la iniciativa ha ampliado su alcance y pasó de ser una actividad concentrada en un desfile de embarcaciones pequeñas a convertirse en un encuentro con una oferta más amplia de entretenimiento.

La experiencia incluye recorridos en embarcaciones turísticas, música, presentaciones folclóricas y servicios de gastronomía y bebidas. De esta manera, los asistentes pueden participar de las festividades mientras recorren la bahía y observan la ciudad desde el agua.

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La actividad también genera oportunidades laborales adicionales. Para atender a los pasajeros se requiere ampliar los equipos de trabajo, contratar personal de servicio, reforzar las labores de cocina y vincular agrupaciones musicales y folclóricas.

El movimiento económico no se limita a las empresas marítimas. Restaurantes, hoteles, transportadores, comerciantes y proveedores de alimentos y bebidas también encuentran oportunidades durante estas jornadas, debido a la llegada de visitantes y al aumento de la actividad turística.