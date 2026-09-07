‘Travel + Leisure’ lo recomienda: el pequeño pueblo colombiano que se coló entre los destinos imperdibles del país

Colombia vuelve a aparecer en el radar internacional del turismo y esta vez el protagonista es un pequeño municipio de Santander. Barichara fue incluido por la revista estadounidense Travel + Leisure en una selección de 20 destinos recomendados para conocer en el país, gracias a su arquitectura, historia y tranquilidad.

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La publicación reunió recomendaciones de expertos y conocedores locales para destacar lugares que ofrecen experiencias diferentes a los viajeros.

En esta lista aparecen grandes ciudades, playas, escenarios naturales y pueblos con encanto, entre ellos Barichara, una población que conserva buena parte de su arquitectura colonial y que todavía se mantiene alejada del turismo masivo.

Ubicado a tres horas y media por carretera desde Bucaramanga, el municipio se ha convertido en uno de los destinos patrimoniales más llamativos de Colombia.

Catedral en Barichara. Foto: Getty Images/iStockphoto

La revista resalta especialmente la posibilidad de recorrer sus calles caminando, mientras se observan sus casas tradicionales, iglesias y construcciones hechas en piedra.

Precisamente, la arquitectura es una de las principales razones de su reconocimiento. Barichara fue declarado Monumento Nacional en 1978 y actualmente pertenece a la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia.

Sus calles empedradas y fachadas claras forman parte de una identidad que se ha mantenido durante décadas.

Entre los sitios que pueden conocer los visitantes están la iglesia de la Inmaculada Concepción, la Capilla de Santa Bárbara, la Capilla de San Antonio y el particular cementerio de piedra.

Vistas coloniales en Barichara, Santander. Foto: Getty Images

La piedra amarilla, extraída de canteras de la región, también ocupa un lugar importante en las construcciones y en la tradición de los artesanos locales.

Boris Seckovic, asesor de viajes de Travel + Leisure y especialista en Colombia, destacó la belleza del municipio y señaló que todavía no soporta el mismo nivel de turismo que otros destinos nacionales.

Pero Barichara no vive únicamente de su pasado. El mirador ofrece una panorámica del valle del río Suárez, mientras que el Parque de las Artes Jorge Delgado Sierra suma otro atractivo.

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Allí funciona un museo al aire libre con 22 esculturas talladas en piedra por artistas colombianos y extranjeros.

Así, Barichara demuestra que no hace falta ser una ciudad grande o un destino turístico masivo para entrar en el radar internacional. Su mezcla de patrimonio, paisajes y tranquilidad sigue ganando viajeros.