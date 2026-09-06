Conozca el sorprendente Museo Vivo del Agua que nació en el Macizo Colombiano: no tiene paredes ni vitrinas

Si está buscando un destino diferente para el fin de semana, hay un lugar en el sur del Cauca que propone una experiencia fuera de lo común: un museo sin vitrinas ni grandes salas, donde el territorio mismo es parte de la exposición.

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El museo que no tiene paredes

En el municipio de San Sebastián, en pleno Macizo Colombiano, funciona el Museo Vivo del Agua y la Biodiversidad del Macizo Colombiano, un proyecto que pone en el centro la relación entre el agua, la naturaleza y las comunidades que habitan este territorio.

La idea es sencilla, pero poderosa: en lugar de entrar a un edificio para observar piezas detrás de un vidrio, aquí el visitante se acerca al territorio y a los ecosistemas que hacen parte de esta historia.

Visitar este lugar también significa acercarse a una región donde el agua tiene un enorme valor ambiental y cultural.

La propuesta del museo busca valorar la relación histórica y cultural que las comunidades mantienen con este recurso y promover su protección y uso responsable. De acuerdo con Emcaservicios, el espacio funciona como un escenario de aprendizaje y sensibilización alrededor del agua.

Por eso, más que pensar en el museo como una atracción turística tradicional, vale la pena entenderlo como una experiencia para conocer el territorio.

San Sebastián, Cauca, es una puerta para acercarse a los paisajes, la riqueza natural y los saberes de un territorio donde el agua ocupa un lugar protagonista. Foto: Foto: Instagram @ ofgestionsocialcauca

Un plan diferente para el fin de semana

Para quienes disfrutan los viajes que permiten descubrir lugares menos convencionales de Colombia, San Sebastián ofrece un motivo adicional para mirar hacia el Macizo Colombiano.

No se trata solo de tomar una fotografía y continuar el camino. La propuesta del Museo Vivo del Agua invita a detenerse, conocer la relación de las comunidades con su entorno y entender por qué la conservación del agua también pasa por proteger los conocimientos y las prácticas que existen alrededor de ella.

Además, el proyecto involucra a comunidades indígenas y campesinas del Macizo Colombiano, articulando saberes locales con enfoques científicos y pedagógicos.

El Museo Vivo del Agua suma una nueva razón para descubrir el sur del Cauca y acercarse a un territorio que ha puesto la conservación y la educación ambiental en el centro de una experiencia diferente.

Así que, si este fin de semana quiere cambiar el plan de siempre por una escapada con naturaleza, cultura y aprendizaje, San Sebastián puede ser una opción para tener en el radar.

El proyecto fue presentado durante la COP16 de Biodiversidad de Cali, en octubre de 2024, con la participación de la Gobernación del Cauca, el municipio de San Sebastián y la Corporación Autónoma Regional del Cauca.

También contó con el aporte de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universitat Politècnica de Catalunya y WAMUNET, la Red Global de Museos del Agua vinculada al Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO.

Un destino para salir de la rutina y dejarse sorprender por la naturaleza del Macizo Colombiano, en San Sebastián, Cauca, donde el agua es parte esencial de la experiencia. Foto: Foto: Instagram @leidycruz360

Además, en enero de 2026, el Museo Vivo del Agua y la Biodiversidad del Macizo Colombiano fue confirmado como miembro de pleno derecho de WAMU-NET, reconocimiento que fortalece su vínculo con una red internacional dedicada al patrimonio hídrico y la educación sobre el agua.

No es simplemente “un museo nuevo”. Es un destino que acaba de ganar relevancia internacional y que propone una manera completamente distinta de conocer el Macizo Colombiano.

Hay museos que se visitan caminando entre salas. Y hay otros, como este, que proponen algo distinto: conocer una historia directamente en el territorio donde ocurre.