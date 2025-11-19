Suscribirse

Turismo

El muelle de Antioquia que regala fascinantes vistas al mar Caribe, ¿dónde queda y cómo llegar?

Este proyecto se inauguró en 2021 como parte de los atractivos de un municipio, cuyo nombre significa “tierra de árboles”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
19 de noviembre de 2025, 7:31 p. m.
Arboletes, Antioquia
Muelle Turístico ‘La Flor del Paraíso’ en Arboletes, Antioquia | Foto: Créditos: Portal Antioquia es Mágica / API

Gracias a su privilegiada ubicación geográfica, el departamento de Antioquia es uno de esos destinos colombianos que puede presumir de tener mar, un detalle que aún sorprende a muchos viajero que asocian a esta región del país con montañas y frondosos bosques.

Sin embargo, en los últimos años el Urabá antioqueño ha emergido como un destino caribeño fascinante, consolidándose en el mapa turístico gracias a sus 514 kilómetros de costa y cerca de 290 kilómetros de playas que cautivan por su belleza natural y ambiente tropical.

Contexto: Así es el tesoro natural oculto de Capurganá que tiene nombre de un fruto emblemático en Colombia: ¿cómo visitarlo?

Justamente allí, en el municipio de Arboletes, cuyo nombre significa “tierra de árboles”, se encuentra el muelle de Antioquia que regala fascinantes vistas al mar Caribe. Este proyecto, que se inauguró en 2021, demandó una inversión conjunta de $1.820 millones entre la secretaria de Infraestructura Física del departamento y el pueblo.

Según datos registrados en la página de la Gobernación de Antioquia, la obra conocida como el Muelle Turístico ‘La Flor del Paraíso’, tiene un área de 511 metros cuadrados y fue construida con el objetivo de potenciar la vocación turística de Arboletes.

Por su parte, el portal de turismo Antioquia es Mágica, indica que consta de 137 metros de largo y recorrerlo es una experiencia mágica, ya que forma un vínculo especial entre la tierra y el mar haciendo realidad el sueño de todo un pueblo y, por supuesto, de los viajeros que, cuando descubren que Antioquia tiene mar, empiezan a empacar sus maletas para conocerlo.

Arboletes, Antioquia
Momento de inauguración del Muelle Turístico ‘La Flor del Paraíso’ en Arboletes, Antioquia | Foto: Créditos: Gobernación de Antioquia / API

La comunidad fue la encargada de bautizar este proyecto, por lo que los habitantes del pueblo coinciden en que el muelle se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más destacados de la subregión de Urabá.

Además, se ha transformado en un punto de encuentro donde locales y visitantes comparten y disfrutan del Caribe antioqueño, que sorprende con sus paisajes adornados con atardeceres únicos.

Contexto: Los tres encantadores pueblos santandereanos que son patrimonio de Colombia, históricos destinos para visitar en estas vacaciones

¿Cómo visitar este muelle?

El municipio de Arboletes se encuentra a 472.0 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje en carro de aproximadamente 9 horas y 20 minutos. Hay tres vías de acceso: la primera por la Autopista Mar 2; la segunda por la vía Montería, pasando por 9 peajes en el recorrido; o vía aérea 1 hora hasta Montería y, posteriormente, 1 hora vía terrestre hasta llegar a Arboletes.

Una vez allí, además de conocer el muelle, los viajeros pueden disfrutar de un volcán de lodo, un fenómeno natural conocido por sus propiedades terapéuticas, así como playas amplias y tranquilas para descansar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos da un respiro a los solicitantes de green card, tras revés judicial sobre las tasas

2. Los restaurantes más populares y queridos por los estadounidenses que cerrarán parte de sus operaciones en 2025

3. Evite sanciones: este es el pico y placa en Medellín para este jueves 20 de noviembre de 2025

4. Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, renuncia a su candidatura presidencial

5. Contraloría le da cinco días al Ministerio de Defensa para que entregue información sobre la compra de aviones Gripen

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Turismo en AntioquiaUrabáViajeros

Noticias Destacadas

Capitanejo, Santander

El municipio santandereano para desconectarse y vivir una experiencia única; una joya rodeada de cascadas y otros encantos

Redacción Turismo
Cali, Colombia

Los destinos más buscados por los viajeros en Colombia para disfrutar los últimos festivos de 2025, ¿irá a alguno?

Redacción Turismo
Cultivo de café

El pueblo caldense entre montañas, perfecto para el senderismo, el avistamiento de aves y para degustar una rica taza de café

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.