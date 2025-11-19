El muelle de Antioquia que regala fascinantes vistas al mar Caribe, ¿dónde queda y cómo llegar?

Gracias a su privilegiada ubicación geográfica, el departamento de Antioquia es uno de esos destinos colombianos que puede presumir de tener mar, un detalle que aún sorprende a muchos viajero que asocian a esta región del país con montañas y frondosos bosques.

Sin embargo, en los últimos años el Urabá antioqueño ha emergido como un destino caribeño fascinante, consolidándose en el mapa turístico gracias a sus 514 kilómetros de costa y cerca de 290 kilómetros de playas que cautivan por su belleza natural y ambiente tropical.

Justamente allí, en el municipio de Arboletes, cuyo nombre significa “tierra de árboles”, se encuentra el muelle de Antioquia que regala fascinantes vistas al mar Caribe. Este proyecto, que se inauguró en 2021, demandó una inversión conjunta de $1.820 millones entre la secretaria de Infraestructura Física del departamento y el pueblo.

Según datos registrados en la página de la Gobernación de Antioquia, la obra conocida como el Muelle Turístico ‘La Flor del Paraíso’, tiene un área de 511 metros cuadrados y fue construida con el objetivo de potenciar la vocación turística de Arboletes.

Por su parte, el portal de turismo Antioquia es Mágica, indica que consta de 137 metros de largo y recorrerlo es una experiencia mágica, ya que forma un vínculo especial entre la tierra y el mar haciendo realidad el sueño de todo un pueblo y, por supuesto, de los viajeros que, cuando descubren que Antioquia tiene mar, empiezan a empacar sus maletas para conocerlo.

Momento de inauguración del Muelle Turístico ‘La Flor del Paraíso’ en Arboletes, Antioquia | Foto: Créditos: Gobernación de Antioquia / API

La comunidad fue la encargada de bautizar este proyecto, por lo que los habitantes del pueblo coinciden en que el muelle se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más destacados de la subregión de Urabá.

Además, se ha transformado en un punto de encuentro donde locales y visitantes comparten y disfrutan del Caribe antioqueño, que sorprende con sus paisajes adornados con atardeceres únicos.

¿Cómo visitar este muelle?

El municipio de Arboletes se encuentra a 472.0 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje en carro de aproximadamente 9 horas y 20 minutos. Hay tres vías de acceso: la primera por la Autopista Mar 2; la segunda por la vía Montería, pasando por 9 peajes en el recorrido; o vía aérea 1 hora hasta Montería y, posteriormente, 1 hora vía terrestre hasta llegar a Arboletes.