Suscribirse

Turismo

Así es el tesoro natural oculto de Capurganá que tiene nombre de un fruto emblemático en Colombia: ¿cómo visitarlo?

Este lugar ha sido calificado como “uno de los secretos más hermosos y mejor guardados de Colombia”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
19 de noviembre de 2025, 6:47 p. m.
Bahía El Aguacate, Capurganá
Así es la Bahía El Aguacate, Capurganá | Foto: Créditos: Colparques / API

Colombia es considerado un destino que lo tiene todo, capaz de cautivar a sus visitantes con su diversidad única que combina naturaleza, cultura, historia y modernidad. Además, su gran riqueza natural, que ofrece desde playas paradisíacas hasta selvas tropicales, lo convierte en la opción perfecta para vivir aventuras memorables.

A esto se suma su amplia oferta cultural y gastronómica, que se puede disfrutar en lugares tan auténticos como Capurganá, en el departamento del Chocó. Este destino se destaca por sus paisajes de arena blanca mientras permanece incrustado entre una pequeña bahía y una densa selva húmeda tropical.

Contexto: Los tres encantadores pueblos santandereanos que son patrimonio de Colombia, históricos destinos para visitar en estas vacaciones

A tan solo 15 minutos en lancha desde este lugar, se esconde la Bahía El Aguacate, un ecosistema marino poco explorado que sorprende por la claridad de sus aguas y la belleza intacta de su entorno.

Este rincón paradisíaco ha sido calificado por el influencer colombiano Jpviaja —quien cuenta con más de 235.000 seguidores en TikTok— como “uno de los secretos más hermosos y mejor guardados de Colombia”, ideal para desconectarse y sentir la magia de la naturaleza.

Un escenario ideal para los amantes del buceo

Bahía El Aguacate se destaca en el mapa turístico de Colombia como un paraíso de ensueño para los amantes del buceo gracias a la rica vida marina que albergan sus aguas. Allí es posible nadar entre peces de colores y explorar sus arrecifes de coral.

También es posible hacer snorkeling y rafting, así como otras actividades al aire libre que incluyen caminatas ecológicas por senderos selváticos, pero accesibles y seguros para recorrer, incluso con niños.

¿Cómo llegar?

A Capurganá se llega vía aérea desde Medellín en vuelos charter que tienen una duración aproximada de una hora, según explica el portal oficial de turismo Colombia Travel. También se puede llegar desde Acandí, Neoclí o Turbo por vía marítima.

Una vez en Capurganá, para llegar a Bahía El Aguacate se debe tomar una lancha, cuyo trayecto dura apenas 15 minutos. Sin embargo, se requiere un poco de paciencia, especialmente en momentos de mucha afluencia turística.

Contexto: Top de los 10 mejores destinos del mundo para descubrir en 2026, según ranking internacional

De acuerdo con las reseñas de varios viajeros en plataformas como TripAdvisor, para vivir esta experiencia sin contratiempos se recomienda llevar calzado adecuado, ya que la playa tiene muchas piedras y esto puede dificultar el acceso inicial.

Asimismo, se aconseja llevar ropa cómoda y una mochila con elementos clave como protector solar, repelente, un sombrero o gorra y documentos. Durante los recorridos es fundamental mantenerse hidratado para garantizar una mejor aventura.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos da un respiro a los solicitantes de green card, tras revés judicial sobre las tasas

2. Los restaurantes más populares y queridos por los estadounidenses que cerrarán parte de sus operaciones en 2025

3. Evite sanciones: este es el pico y placa en Medellín para este jueves 20 de noviembre de 2025

4. Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, renuncia a su candidatura presidencial

5. Contraloría le da cinco días al Ministerio de Defensa para que entregue información sobre la compra de aviones Gripen

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ChocóDestinosViajeros

Noticias Destacadas

Capitanejo, Santander

El municipio santandereano para desconectarse y vivir una experiencia única; una joya rodeada de cascadas y otros encantos

Redacción Turismo
Cali, Colombia

Los destinos más buscados por los viajeros en Colombia para disfrutar los últimos festivos de 2025, ¿irá a alguno?

Redacción Turismo
Cultivo de café

El pueblo caldense entre montañas, perfecto para el senderismo, el avistamiento de aves y para degustar una rica taza de café

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.