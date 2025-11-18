Suscribirse

Turismo

¿Cómo llegar a la cascada termal más alta de Colombia? Una joya para visitar cerca a Bogotá

Esta cascada cuenta con una caída de agua de 16 metros, creando un escenario mágico para descansar y conectarse con la naturaleza.

Redacción Turismo
18 de noviembre de 2025, 12:37 p. m.
Cascada las Tinajas y Miralindo, en Zetaquira, Boyacá. | Foto: Cortesía - Alcaldía de Zetaquira

En la lista de atractivos turísticos imperdibles para visitar en Colombia, se encuentra la cascada termal más alta del país, que cuenta con una caída de agua de 16 metros, creando un escenario mágico para descansar y conectarse con la naturaleza.

Esta joya natural de gran belleza, se encuentra en el municipio de Zetaquira, en el departamento de Boyacá, un destino cuyo nombre en lengua muisca significa ‘lugar de la culebra’.

Contexto: Turismo en Colombia: estos son los tres destinos preferidos por los extranjeros que visitaron el país en lo corrido de 2025

Al visitar esta fuente natural, los viajeros tienen la oportunidad de disfrutar de sus aguas termales dulces, que emergen a temperaturas mayores a los 50 grados centígrados, debido a procesos térmicos en el interior de la tierra.

¿Cómo llegar a la cascada termal de Zetaquira?

De acuerdo con la Alcaldía de Zetaquira, esta joya natural es conocida como la Cascada de las Tinajas, tiene 120 metros de altura y se encuentra ubicada en las estribaciones del complejo de páramos de Mamapacha y reserva del Sucuncuca.

Además, explica que está compuesta por dos caídas gemelas de agua, donde una de ellas atraviesa una roca, brindando un escenario único dentro de una zona de reserva natural de gran importancia para la conservación de la vida silvestre de flora y fauna para la provincia de Lengupá.

Por su parte, el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), explica que el acceso a esta cascada se realiza en carro. El trayecto tiene una duración de 45 minutos desde el pueblo.

Posteriormente, comienza el ascenso por unos 30 minutos aproximadamente, teniendo en cuenta que esta cascada es el límite entre Zetaquira (Guanatá) y Miraflores.

Viaje desde Bogotá:

Para visitar esta cascada termal desde Bogotá, según el medio TuBarco, el primer paso es llegar a Tunja, capital de Boyacá, ya sea en carro particular o en bus intermunicipal.

En caso de viajar en vehículo particular, se debe tomar la Autopista Norte hacia Briceño y continuar por la ruta Sogamoso – Ventaquemada – Vía Jenesano. El recorrido dura cerca de 4 horas, en un trayecto aproximado de 139 kilómetros.

Una vez en Tunja, se debe pasar por Villapinzón y Soracá, en un viaje adicional de 2 horas hasta llegar a Zetaquira.

Contexto: Los cinco destinos imperdibles para quienes aman viajar y hacer compras

Para tomar el transporte de servicio público, la ruta se encuentra en la Terminal Salitre, con destino hacia Tunja. El viaje dura alrededor de 3 horas.

Desde Tunja, puede tomar otro bus hacia Zetaquira, cuyo recorrido dura aproximadamente 2 horas y 30 minutos.

¿Listo para conocer la cascada termal más alta de Colombia? Anímese a vivir una nueva e inolvidable aventura en familia, con amigos o en pareja muy cerca a Bogotá.

