La cascada de Santander, a pocos minutos de Bucaramanga, que sorprende con su majestuosidad y aguas cristalinas

A pocos minutos de Bucaramanga, la capital del departamento de Santander, se encuentra un destino considerado como la ciudad intermedia más importante de Colombia: Floridablanca, un lugar que cautiva con sus paisajes y riqueza natural.

En este municipio, que cuenta con una extensión de aproximadamente 97 kilómetros cuadrados y desde el 2 de marzo de 1985 integra el Área Metropolitana, junto a otros 3 municipios, los viajeros pueden visitar una majestuosa cascada que enamora con sus aguas cristalinas y ambiente tranquilo.

Este paraíso natural fue bautizado como la Cascada Los Venados y, según muestra la familia colombiana viajera, creadora de @un_viaje_juntos, es un rincón lleno de encanto, ideal para desconectarse y descansar de los compromisos diarios durante unas vacaciones o escapada corta.

Para llegar a este imponente cuerpo de agua desde Bucaramanga, se debe tomar la vía a Cúcuta para, posteriormente, desviar hacia el Santísimo. Desde este punto, la ruta hacía la Cascada Los Venados, se puede realizar en carro o caminando.

Vista panorámica de Bucaramanga. | Foto: Getty Images

Sus aguas cristalinas, dependiendo la hora del día, pueden estar cálidas, y su valor de ingreso es de $3.000 pesos por persona, con servicio de parqueadero.

Antes de llegar a la cascada se realizan 15 minutos de senderismo, una actividad que permite contemplar el paisaje y respirar aire puro. Durante el recorrido los visitantes tienen la oportunidad de pasar por un cafetal, ubicado en medio de un bosque, con un camino bien demarcado y cuidado.

Así es la Cascada Los Venados

Esta cascada está compuesta por tres caídas de agua de aproximadamente 90 metros de altura, ofreciendo no solo un entorno mágico, sino adecuado para compartir en familia o amigos y disfrutar su color cristalino y sonido relajante.

En el video que la familia viajera @un_viaje_juntos compartió en su cuenta de Instagram, se pueden ver los comentarios de otros viajeros que han tenido el privilegio de conocer esta joya natural, en los que coinciden al mencionar que se trata de un escenario agradable, donde es posible disfrutar un plan único en Santander.

De esta manera, más allá de explorar destinos populares como San Gil o Barichara, Santander continúa reafirmándose como uno de los departamentos más visitados de Colombia, albergando verdaderos paraísos que merecen ser descubiertos, ideales tanto para quienes buscan descanso como para los amantes de la aventura.