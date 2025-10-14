Suscribirse

A tres horas de Bogotá: así es el castillo que recuerda las historias de los ‘Hermanos Grimm’

Esta ubicado en uno de los municipios más representativos del fervor religioso que ha caracterizado siempre al pueblo boyacense.

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 12:30 p. m.
Chiquinquirá, Boyacá
Castillo del Olimpo, Chiquinquirá | Foto: Captura de pantalla YouTube / Kevin Bolaños

La seria animada de los ‘Hermanos Grimm’ es una de las más emblemáticas de la televisión colombiana. En el país, han sido varias las generaciones que han visto marcada su infancia con esas inolvidables historias de princesas, duendes y príncipes que, durante años., han llenado las mañanas de magia y fantasía en muchos hogares.

Cuentos como los de Caperucita Roja, Hansel y Gretel o La Cenicienta, entre otros, se han convertido en parte de esos agradables recuerdos de varios colombianos que hoy en día reviven al ver castillos europeos donde ocurren esas aventuras.

Sin embargo, lo que pocos saben es que en Colombia también existe uno similar, escondido entre las montañas del departamento de Boyacá, exactamente en el municipio de Chiquinquirá, situado a aproximadamente tres horas de Bogotá.

Quienes han explorado este encantador destino, considerado como uno de los municipios más representativos del fervor religioso que ha caracterizado siempre al pueblo boyacense, han podido admirar una edificación que parece salida de un cuento de hadas, evocando de inmediato esas mágicas historias de los ‘Hermanos Grimm’: el Castillo del Olimpo.

Chiquinquirá, Boyacá
Interior del Castillo del Olimpo, Chiquinquirá | Foto: Captura de pantalla YouTube / Kevin Bolaños

Un lugar lleno de misterio

De acuerdo con el testimonio de algunos visitantes del castillo, se trata de un lugar lleno de misterio que se roba la mirada de cualquier viajero debido a su arquitectura, su historia y el entorno que lo rodea y que genera mucha más intriga.

Localizado en medio de un paisaje lleno de verde, se dice que este castillo data de 1.792, sorprendiendo a los visitantes de Chiquinquirá con su imponente estructura y su aire europeo. Aunque desde hace varios años se encuentra en estado de abandono, esto no impide que siga despertando curiosidad en quienes se aventuran a explorar sus ruinas.

Su construcción se relaciona con un estilo arquitectónico que combina influencias españolas y yugoslavas, debido a que cuenta con grandes columnas, amplias habitaciones o salones y detalles como arcos en las ventanas y puertas también de gran tamaño.

Cada uno de estos detalles no solo lo ha convertido en un atractivo para los viajeros más curiosos, sino para fotógrafos que se sienten inspirados para hacer una parada y tomar la mejor fotografía de su viaje a este municipio de Boyacá.

Uno de los creadores de contenido que se ha animado a explorar el Castillo del Olimpo es Kevin Bolaños, quien aseguró que recorrerlo “es como entrar a un cuento de hadas”, dejando en evidencia el asombro que le causó cada uno de sus rincones.

