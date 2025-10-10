Suscribirse

Turismo

Tres destinos para visitar cerca de Bucaramanga en este puente festivo; tienen una variada oferta turística

Estos municipios combinan belleza natural con cultura e historia y están a pocos minutos de la capital.

Redacción Turismo
10 de octubre de 2025, 3:43 p. m.
Giron, Santander, Colombia
En este municipio santandereano hay diversidad de planes para realizar. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En este puente festivo miles de personas se movilizan por las diferentes regiones del país y quienes deciden pasar unos días en Santander tienen diversidad de lugares para conocer y planes para desarrollar muy cerca de su capital.

Este es un departamento que se caracteriza por sus lindos paisajes, en los que se pueden apreciar cañones profundos como el de Chicamocha, así como grandes caídas de agua y ríos cristalinos, además de montañas y valles que engalanan todo este territorio.

Contexto: El hermoso pueblo de Santander que alberga cuatro misteriosas cuevas que despiertan gran curiosidad en los viajeros

Bucaramanga, conocida como la Ciudad Bonita, es uno de sus principales encantos que destaca no solo por la belleza de sus parques, sino también por sus excelentes restaurantes y una agradable vida nocturna.

Muy cerca de la capital también se encuentran sitios que resultan imperdibles y de los que es posible disfrutar en estos días de descanso. Estos son solo tres de ellos.

Giron, Santander
Girón es una población que destaca por su arquitectura colonial. | Foto: Getty Images

Girón

Quienes lo han visitado aseguran que este pueblo parece detenido en el tiempo. Ubicado a 20 minutos de Bucaramanga, Girón se caracteriza por sus calles empedradas, casas de fachadas blancas y balcones de madera que lo hacen único para viajar a través de la historia y admirar su arquitectura colonial.

Es un destino con varios lugares de interés para visitar. Según información de la Alcaldía Municipal están, por ejemplo, la Basílica Menor San Juan Bautista, la Capilla de Nuestra Señora De las Nieves, la Capilla del Señor de los Milagros, en la vereda del Corregidor, y la Capilla de San Roque​, en la vereda de Peñas.

Allí también se puede visitar el Puente del Humilladero, una estructura de piedra que conecta dos partes del pueblo y es símbolo histórico y la Casa de la cultura Francisco Mantilla de los Ríos.

Piedecuesta
Piedecuesta es uno de los destinos imperdibles para visitar cerca de Bucaramanga. | Foto: Alcaldía de Piedecuesta/API

Piedecuesta

Este municipio está a solo media hora de Bucaramanga y es un destino con diversidad de posibilidades para los turistas. Es un espacio ideal para compartir con la familia o con amigos, pero también para aventurarse al desarrollo de actividades al aire libre, con una amplia oferta de espacios naturales en lo que destacan montañas y cascadas.

Contexto: El municipio de Santander con nombre de ciudad estadounidense, un paraíso para dejarse abrazar por la naturaleza

Si la idea no es hacer senderismo o conectar con la naturaleza, en el centro del pueblo se encuentra su parque principal que es una buena opción para desconectarse del día a día y gozar del ambiente local, mientras se disfruta a la sombra de frondosos árboles. Justo al lado está a la Iglesia de San Francisco Javier, un imponente edificio de arquitectura colonial, con gran importancia histórica y espiritual para la comunidad.

Cerro del Santísimo Ecopark
Entrada del Eco Parque El Santísimo, en Floridablanca. | Foto: Getty Images

Floridablanca

Floridablanca es conocido como ‘la ciudad dulce de Santander’, está a 15 minutos de Bucaramanga y es reconocido como un destino que combina belleza natural, historia y cultura, en donde los viajeros tienen la posibilidad relajarse y pasear, además de disfrutar y saborear sus ricos postres.

Información de la Alcaldía indica que uno de los sitios de interés es el Jardín Botánico Eloy Valenzuela, un hermoso lugar de 7,5 hectáreas de extensión, que es considerado el único, en su tipo, del oriente colombiano.

A este se suma el Cerro del Santísimo, un imponente monumento de 37 metros de altura, que se alza en el Ecoparque Cerro del Santísimo, que le ofrece a los visitantes lindas vistas panorámicas de la región.

